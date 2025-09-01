Fahrer-Noten GP Niederlande: Isack Hadjar befördert sich in den Formel-1-Olymp

Das McLaren-Duell wurde durch die Technik entschieden. Doch wenn wir ehrlich sind, kontrollierte Oscar Piastri seine Gegner vom Start bis ins Ziel. Sein Vorsprung schwankte zwischen einer und 4,5 Sekunden. Er gab uns aber das Gefühl, dass er jederzeit zulegen konnte, wenn es sein musste.

Piastri ließ sich weder durch Max Verstappens Startattacke, noch durch das Näherrücken von Lando Norris, noch durch drei Re-Starts aus der Ruhe bringen. Auch nicht, dass seine Verfolger zum Schluss auf Soft-Reifen fuhren und er auf harten Sohlen. Der Australier gewann wieder mal auf einer Strecke, auf der er letztes Jahr enttäuschte. Das zeigt, wie viel er über den Winter gelernt hat. Und immer noch lernt.

Lando Norris wird es schwer haben, gegen diese Maschine zu bestehen. Das Ölleck hat seinen Rückstand auf 34 Punkte anwachsen lassen. Das ist bei der Überlegenheit der McLaren eine bittere Pille, weil sich kaum Fahrer in den Kampf um den Sieg einmischen und so Norris helfen können.

Nicolas Tucat via Getty Images Oscar Piastri gewann den GP Niederlande auf überlegen Art und Weise.



Verstappen mit vollem Risiko Max Verstappen versuchte wieder das Unmögliche möglich zu machen. Doch zaubern kann auch er nicht. "Die McLaren fahren in einer andren Welt. Egal auf welchem Reifen", stellte Red-Bull-Sportchef Helmut Marko fest. Verstappen schaffte es wie auf Bestellung nach einer Last-Minute-Setup-Änderung auf den dritten Startplatz.

Im Rennen musste er alles riskieren. Er wählte Soft-Reifen beim Start und im Finale. Der Plan war, die McLaren mit dem Gripvorteil der ersten Runden von der Spitze zu verdrängen. Piastri ließ ihn abblitzen. Aber Norris kassierte er trotz eines atemberaubenden Querstehers. Es war wohl die Rettungsaktion des Jahres. Piastri sah sie im Rückspiegel: "Ich hatte schon Angst, Max räumt mich ab." Verstappen aber fing seinen Red Bull gekonnt noch ab und blieb vor Norris.

Isack Hadjar feierte sein erstes Formel-1-Podium. Der Franzose hat es sich redlich verdient, auch wenn der Defektteufel bei Norris mithelfen musste. Hadjar qualifizierte sich als Vierter und hielt diesen Platz bis zum Ausfall des McLaren-Piloten. Trotz Druck von Charles Leclerc und George Russell. Trotz vieler Möglichkeiten, Fehler zu machen. Der Toro-Rosso-Pilot blieb fehlerlos und kam nur 1,9 Sekunden hinter Verstappen ins Ziel. Das kommt einer Beförderung zu Red Bull für 2026 gleich.

Red Bull Platz drei in Zandvoort bedeutete für Isack Hadjar das erste Podium seiner F1-Karriere.



