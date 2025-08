Fahrer-Noten GP Ungarn: Drei Piloten verdienen sich die Bestnote

Die McLaren-Piloten schienen für die erste Startreihe gesetzt. In den mittelschnellen Kurven waren die Papaya-Renner unschlagbar. Dachte man. Dann kam Charles Leclerc wie aus dem Nichts, und Lando Norris und Oscar Piastri ließen sich im Q3 vom Winde verwehen.

Im Rennen hatte Norris eine schlechte Startrunde, deren Auswirkung später das Fundament für sein Einstopp-Rennen wurde. Etwas anderes zu tun war seine einzig Siegchance. Piastri hätte bei einem überhasteten Angriff kurz vor Schluss wie in Spielberg fast eine Kollision riskiert. Also gab es nur die Note 9 für die beiden Titelaspiranten.

Charles Leclerc war auf dem Weg zu einer Bestnote, hätte er sich nicht in seinem verzweifelten Rückzugsgefecht gegen George Russell mit zu viel Ellbogen verteidigt. Es war nicht so schlimm, wie es Russell machte, doch genug für fünf Strafsekunden und eine Note Abzug.

Das bringt uns zu den Bestnoten. Mercedes ist wieder da. Der Rückgriff auf die alte Hinterradaufhängung stabilisierte das Fahrverhalten. Die Fahrer haben wieder Vertrauen in ihr Auto. Noch ist der Silberpfeil nicht siegfähig. Aber ein Kandidat für das Podium. Russell verfehlte die Pole Position um 0,053 Sekunden und holte endlich mal wieder einen Podestplatz. Mehr ging nicht.

Fernando Alonso lief mit seinem wiedererstarkten Aston Martin zu großer Form auf. Exzellent, wie der Spanier zuerst einen DRS-Zug hinter sich organisierte, dann das Tempo anzog, um nicht mit seinem Boxenstopp-Fenster in die Hände der Zweistopper zu fallen. Der fünfte Platz war hoch verdient. Da kommt dieses Jahr noch mehr.

Der alte Mann freute sich doppelt. Auch sein Schüler Gabriel Bortoleto verdiente sich in Budapest die Bestnote. Der Brasilianer kommt immer besser in Fahrt. Platz 7 am Start, Rang 6 im Ziel. Bortoleto wird für Hülkenberg ein Gegner auf Augenhöhe. Und man hat bei ihm das Gefühl, dass er ständig dazulernt und das Gelernte auch sofort umsetzt. Man kann jetzt schon sagen: 2025 ist ein guter Rookie-Jahrgang.