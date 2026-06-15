Formel 1: Nur dieser Fahrer verdiente sich in Barcelona die Bestnote

"Ein Traum wurde wahr" oder "Der erste Sieg in Rot mit 41 Jahren unter Tränen" lauteten die Schlagzeilen der italienischen Sportzeitungen "Corriere dello Sport" und "Gazzetta dello Sport" nach dem Barcelona-Sieg von Lewis Hamilton. Der Altmeister gewann in Katalonien zum ersten Mal für die Scuderia und sorgte für Jubel bei den Tifosi. Nach 687 sieglosen Tagen durfte der siebenmalige Weltmeister mal wieder feiern.

Schon in der Qualifikation war der Engländer stark unterwegs. Nur 64 Tausendstelsekunden fehlten auf Pole-Setter George Russell im Mercedes. Trotz der guten Leistung waren die meisten Experten im Fahrerlager da noch vom siebten Mercedes-Erfolg in dieser Saison ausgegangen. Doch Hamilton sorgte für ein neues Drehbuch. Der Rekordsieger startete auf dem weichen Reifen und setzte die Drei-Stopp-Strategie perfekt um. Dafür erhielt der Brite die Höchstnote.

Hamilton war der Einzige, der sich diese Auszeichnung verdienen konnte. Bis zum zweiten Stint hatte Russell zwar alles richtig gemacht, dann brach die Pace des 28-Jährigen aber plötzlich ein. Teamkollege Andrea Kimi Antonelli war im Rennen erneut schneller, kam aber erst kurz vor Schluss dabei. Der Tabellenführer verhagelte sich eine bessere Bewertung, weil er zu lange hinter Russell festhing und in der Qualifikation nur Dritter wurde.

Stark unterwegs war in Barcelona Lando Norris, der das Maximum aus dem McLaren herausquetschte. Stallgefährte Oscar Piastri enttäuschte hingegen. Noch schlechter lief es bei Charles Leclerc. Der Monegasse fuhr bis zum Q3 auf Augenhöhe mit Hamilton, dann feuerte er den Ferrari in Kurve 4 in die Bande. Leclerc unterlaufen zu viele Fehler. Von Startplatz zehn ging es bis auf Rang sechs nach vorne, ehe sich die Servolenkung verabschiedete. Hier sind die Einzelkritiken aller 22 Piloten.

xpb Lewis Hamilton glänzte wie in besten Zeiten und gewann den Barcelona-GP.

Lewis Hamilton – Note: 10/10

Das war eine Gala von Sir Lewis. Im Qualifying fehlte nur ein Quäntchen zur Pole, die Drei-Stopp-Strategie im Rennen setzte er perfekt um. So ist Hamilton ein Titelkandidat.

George Russell – Note: 08/10

Bis zum zweiten Stint war Russell der Mann des Wochenendes, dann war die Pace plötzlich weg. Antonelli war im Rennen wieder deutlich schneller. Platz 2 war am Ende glücklich.

Lando Norris – Note: 09/10

Nach zwei Nullern kehrte der Weltmeister in Barcelona auf das Podest zurück. Nach P4 im Qualifying zeigte er ein starkes Rennen und blieb an den Mercedes dran. Mehr ging nicht.

Max Verstappen – Note: 08/10

Platz 5 im Qualifying und Platz 4 im Rennen. Der Red Bull fraß die Reifen zu stark auf. Da konnte auch Verstappen nichts machen. Die Konkurrenz hat momentan das bessere Paket.

Oscar Piastri – Note: 07/10

Beim Australier läuft es nicht mehr so richtig. In Barcelona hatte Piastri sogar ein Training mehr zur Verfügung als Norris. P5 und 27 Sekunden Rückstand zum Teamkollegen sind zu viel.

Isack Hadjar – Note: 07/10

Der verpatzte Start kostete eine bessere Note. Die Aufholjagd war stark. In der Qualifikation fehlten nur fünf Hundertstel auf Verstappen. So knapp war bei Red Bull lange keiner mehr dran.

Pierre Gasly – Note: 08/10

Ist nach dem Monaco-Podium obenauf. Die Quali-Niederlage gegen Colapinto steckte er weg und zeigte im Rennen eine starke Pace. Der Lohn waren sechs Punkte für Rang 7.

Liam Lawson – Note: 08/10

Rookie Lindblad treibt Lawson an. In Barcelona qualifizierte er sich auf P8 und verteidigte sich hart, aber gekonnt gegen Hülkenberg. Der Lohn waren vier Punkte für den Neuseeländer.

Arvid Lindblad – Note: 07/10

Erneut holte der Brite Punkte. Im Ziel fehlten fünf Sekunden auf Lawson. Die Zeitenjagd war entscheidend, da scheiterte Lindblad am Out zu Q3. Dennoch eine solide Leistung des Neulings.

Franco Colapinto – Note: 06/10

Das Vergehen bei gelber Flagge beraubte ihn einer besseren Note. Ohne den Bock wäre er Achter geworden. So blieben für den Argentinier am Ende nur P10 und ein Zähler übrig.

Gabriel Bortoleto – Note: 07/10

Hatte in Barcelona das Nachsehen gegen seinen Teamkollegen. Als dieser ausgefallen war, schaffte er es dennoch nicht in die Punkte. Die Drei-Stopp-Strategie bewährte sich nicht.

Carlos Sainz – Note: 06/10

Schaffte es in Q2, dort war dann Schluss. Im Rennen nie in der Lage, um Punkte zu kämpfen. Die Ingenieure bekamen das Setup nicht hin. Der Frust beim Spanier wächst.

Esteban Ocon – Note: 05/10

Fährt um seine Zukunft, liefert aber nur wenig Argumente für sich. In der Qualifikation von Bearman erneut bezwungen. Immerhin konnte er ihn im Rennen am Start überholen.

Sergio Pérez – Note: 06/10

In Barcelona hatte der Mexikaner Bottas im Griff. Das war es aber auch mit guten Nachrichten. Die selektive Strecke brachte die Schwächen des Cadillac knallhart hervor.

Charles Leclerc – Note: 06/10

Bis zu Q3 zeigte Leclerc seine Klasse, dann unterlief ihm mal wieder ein Fehler, der ihn auf P10 am Start verbannte. Im Rennen schied er auf P6 liegend mit defekter Servolenkung aus.

Andrea Kimi Antonelli – Note: 08/10

Antonelli musste sich mit P3 in der Qualifikation begnügen. Im Rennen kam er endlich in Schwung und fand spät einen Weg an Russell vorbei. Zu spät. Der Defekt kostete 18 Punkte.

Oliver Bearman – Note: 06/10

Haas hängt gerade durch. Da kann auch Bearman nicht glänzen. Ocon hatte er in der Quali im Griff, im Rennen lag er bis zu seinem Ausfall in Runde 60 vor dem Franzosen.

Alexander Albon – Note: 05/10

Die Williams-Fahrer litten unter ihrem schlechten Auto in Barcelona. Als Referenz gilt der Teamkollege. Sainz machte die bessere Figur. Im Rennen sammelte Albon wichtige Daten.

Fernando Alonso – Note: 05/10

Erste Niederlage im Quali-Duell gegen Lance Stroll seit Silverstone 2024. Und das beim Heim-GP. Aber ist eh egal. Aston Martin ist viel zu langsam. Die Batterie streikte im Rennen.

Nico Hülkenberg – Note: 08/10

Zog erstmals in diesem Jahr in Q3 ein. Hing im Rennen lange hinter Lawson. Ein aufgewirbelter Kieselstein schaltete den Audi ab. Sonst wären es die ersten Zähler der Saison geworden.

Valtteri Bottas – Note: 05/10

Seinen besten Moment hatte der Finne im Training. Die Bremsen hatten versagt, und Bottas zwang das Auto in einen Dreher. Im Rennen stellte er den Wagen mit demselben Defekt ab.

Lance Stroll – Note: 05/10