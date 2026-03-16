Formel 1: Bestnote nicht für Top-Fahrer, sondern für Mittelfeld-Mann

1. Andrea Kimi Antonelli – Note: 09/10

Im Sprint verhagelten Antonelli ein Patzer am Start und ein Crash mit Hadjar die Bilanz. Die Probleme von Russell sorgten dann aber für leichtes Spiel in der Quali und im Rennen.

2. George Russell – Note: 09/10

Bis zur Qualifikation lief für Russell alles perfekt. Startplatz 2 war trotz der Probleme ein Erfolg. Im Rennen geriet er mehrmals in die Fänge der Ferrari. Das kostete zu viel Zeit.

3. Lewis Hamilton – Note: 09/10

Hamilton beendete Sprint und Rennen auf dem dritten Podiumsrang. Das erste GP-Podium für Ferrari ist der Beweis, dass der Rekordsieger wieder Spaß im Cockpit hat und voll angreift.

4. Charles Leclerc – Note: 09/10

Die beiden Ferrari lieferten sich ein tolles Duell. Im Sprint setzte sich Leclerc durch und wurde mit Platz 2 belohnt. Im Rennen verpasste er das Podium nach einem kleinen Verbremser.

5. Oliver Bearman – Note: 10/10

Mit seinen 17 WM-Punkten bringt Bearman das kleine Haas-Team im Alleingang auf Rang 4 im Konstrukteurspokal. Trotz Schreckmoment mit Hadjar raste der Engländer im Rennen auf P5.

6. Pierre Gasly – Note: 09/10

Gasly zeigt, was im Alpine drin steckt. In den Quali-Sessions wurde er nur von den drei Top-Teams geschlagen. Nach Graining-Problemen im Sprint gab es einen starken P6 im Rennen.

7. Liam Lawson – Note: 08/10

Obwohl der Racing Bull in Shanghai nicht so stark war wie in Melbourne, schaffte es Lawson gleich zwei Mal in die Punkte. Teamkollege Lindblad hatte der Neuseeländer im Griff.

8. Isack Hadjar – Note: 05/10

Hadjar schaffte es in beiden Quali-Sessions in die dritte Runde. Im Sprint kam ihm Antonelli in die Quere. Im Rennen gab es nach einem Dreher Platz 8 – hinter Ex-Teamkollege Lawson.

9. Carlos Sainz Jr. – Note: 08/10

Zwei WM-Punkte mit diesem Williams müssen als Erfolg gewertet werden. Erst ein großer Setup-Umbau am Samstag machte das Wunder möglich. Sainz fuhr im Rennen fehlerlos.

10. Franco Colapinto – Note: 06/10

Alpine war deutlich besser aufgestellt als in Melbourne. Mehr als ein WM-Punkt sprang aber für Colapinto nicht heraus. Es war eine Kombination aus Pech und Unvermögen.

11. Nico Hülkenberg – Note: 08/10

Teamkollege Bortoleto hatte Hülkenberg in Shanghai unter Kontrolle. Ein schlechter Start, Pech mit der Strategie und ein verpatzter Boxenstopp verhinderten die ersten Punkte.

12. Arvid Lindblad – Note: 06/10

Nach einem Technikproblem schaffte Lindblad im ersten Training nur sechs Runden. Im Rennen hatte er Pech mit dem Safety-Car. So gab es am Ende keine Punkte für den Rookie.

13. Valtteri Bottas – Note: 08/10

Bottas setzte sich gegen Pérez in beiden Quali-Sessions durch. Platz 13 im Rennen wertete der Finne als Erfolg, auch wenn er dabei von vielen Ausfällen der Konkurrenz profitierte.

14. Esteban Ocon – Note: 04/10

Ocon steht weiter im Schatten von Teamkollege Bearman. In den Quali-Sessions sah der Franzose kein Land. Im Rennen krachte er auch noch in den Alpine von Colapinto.

15. Sergio Pérez – Note: 05/10

Aktuell haben die beiden Cadillac-Piloten nur den eigenen Teamkollegen als Gegner. Für die Kollision mit Bottas im Rennen übernahm Pérez immerhin die Verantwortung.

16. Max Verstappen – Note: 07/10

Teamkollege Hadjar hat Verstappen im Griff, wenn auch nicht so deutlich wie früher. Probleme mit den Starts und einem störrischen Auto verhindern aktuell bessere Ergebnisse.

17. Fernando Alonso – Note: 07/10

Im Rennen tauchte Alonso kurzzeitig auf Rang 10 auf. Doch mit dem Aston Martin ist aktuell nichts zu gewinnen. Die starken Vibrationen zwangen ihn zur Aufgabe in Runde 32.

18. Lance Stroll – Note: 05/10

In den beiden Quali-Sessions verlor Stroll das Duell gegen Alonso. Im Rennen gab die Batterie schon in Runde 9 den Geist auf. Im Aston Martin lässt es sich momentan schwer glänzen.

19. Oscar Piastri – Note: 07/10

Nach zwei verpassten Rennen sitzt der Frust bei Piastri tief. Mehr als drei Punkte für Rang 6 im Sprint stehen nicht auf der Habenseite. Im Quali-Duell gegen Norris führt er jetzt 2:0.

20. Lando Norris – Note: 07/10

Mit Rang 3 in der Sprint-Quali begann Norris das China-Wochenende stark. In der richtigen Qualifikation verlor er jedoch das Duell gegen Piastri. Im Rennen konnten beide nicht starten.

21. Gabriel Bortoleto – Note: 05/10

Die Euphorie von Melbourne war für Bortoleto schnell verflogen. In der Quali rutschte er in der letzten Kurve ins Kies. Ein Hydraulik-Problem verhinderte den Rennstart.

22. Alexander Albon – Note: 05/10