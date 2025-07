Fahrernoten GP Belgien: Gasly ist Alpines Lebensversicherung

Alpine ist mit 20 Punkten Letzter in der Konstrukteurs-WM. Der französische Rennstall ist wie Red Bull eine Einmann-Show. Alle Punkte gehen auf das Konto von Pierre Gasly. Alpines Rookies im anderen Auto kommen nicht mal in Gaslys Nähe. Jack Doohan hat sein Cockpit schon verloren. Franco Colapinto fliegt spätestens Ende des Jahres raus.

Gasly nutzt die Chancen, die ihm das Rennen bietet. Zum Beispiel Regen. Das hatte schon in Silverstone geholfen. Spa ist eigentlich ein schlechtes Pflaster für das Auto, das wegen des Antriebs bis zu vier Zehntel verliert, weil das Laden der Batterie zu viel Zeit in Anspruch nimmt.

Gasly qualifizierte sich trotzdem für Platz acht im Sprint. Damit hatte er in der Theorie Chancen auf Punkte. Doch für ihn war der Sprint schon vor dem Start wegen eines Wasserlecks vorbei. Dafür revanchierte sich Gasly im Hauptrennen mit dem zehnten Platz. Er verteidigte ihn das halbe Rennen lang in einer fehlerlosen Fahrt gegen Tsunoda, Bearman und Hülkenberg.

NurPhoto via Getty Images Oscar Piastri verdiente sich trotz des Rennsiegs in Spa nicht die Bestnote.



Piastri mit Abstrichen am Samstag Es gab viele Helden in Spa. Doch alle hatten einen kleinen Makel zu tragen. Fehlerfrei zu bleiben, ist an einem Sprint-Wochenende fast unmöglich. Oscar Piastri demontierte die Konkurrenz am Freitag. Doch im Sprint ließ er sich den Sieg von Max Verstappen abjagen. Und in der Qualifikation zum Grand Prix musste sich der sechsfache Saisonsieger hinter Lando Norris anstellen.

Dafür war das Hauptrennen wieder eine Demonstration. Ganz großes Kino, wie er sich beim Re-Start in der Gischt in Eau Rouge mit 300 km/h an Norris heranzoomte. Abgezockt, wie er später auf dem Medium-Reifen seinen Vorsprung verwaltete. Piastri wusste genau, welche Rundenzeiten er fahren musste, um gegen Norris auf den beständigeren harten Gummis zu bestehen.

Auch Charles Leclerc verdient sich ein Lob. Er kam mit dem Ferrari-Upgrade auf Anhieb zurecht. Lewis Hamilton haderte mit der neuen Hinterachse und wachte erst am Sonntag so richtig auf. Leclerc setzte auf wenig Abtrieb. Trotzdem wehrte er in der nassen Phase Max Verstappens Angriffe eiskalt ab. Als es trocken wurde, hatte der Ferrari-Pilot die besseren Karten in der Hand. Das fünfte Podium in dieser Saison war verdient.

xpb Nur Pierre Gasly durfte sich über eine makellose Vorstellung beim Belgien-GP freuen.



Fahrernoten GP Belgien: Hier die Noten zum Belgien-GP im Schnellüberblick. Die detaillierten Einzelkritiken finden Sie wie immer in der Galerie.