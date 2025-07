GP Belgien 2025 Qualifying: Norris klaut Piastri die Pole in Spa

Den Kampf um die Pole-Position des Grand Prix von Belgien hat Lando Norris für sich entschieden. Der McLaren-Pilot umrundete den 7,004 Kilometer langen Kurs in 1.40,562 Minuten. Norris setzte die Zeit in seinem ersten Versuch in Q3 und schob den Druck weiter zu seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Der WM-Leader war bisher am Wochenende schneller als Norris gewesen.