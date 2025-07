GP Belgien 2025 Sprint: Verstappen kocht Piastri ab

Entscheidend für den Sieg war der Start. Der Red-Bull-Star hielt seinen zweiten Startplatz und attackierte den Pole-Setter Oscar Piastri auf der Kemmel-Geraden. Dank des hohen Top-Speeds schaffte es Verstappen spielerisch an seinem Gegner vorbei. Piastri deckte zwar die Innenseite ab, doch das nützte nichts.

Im Anschluss folgte der Australier dem viermaligen Weltmeister wie ein Schatten. Eine echte Attacke konnte der WM-Führende aber nicht reiten. Der McLaren war schlicht zu langsam auf der Geraden. Im Laufe des Sprints musste Piastri auch in den Rückspiegel schauen. Lando Norris schloss die Lücke zu seinem Teamkollegen, blieb aber hinter seinem WM-Gegner und wurde Dritter.

Am Start hatte Norris noch seinen dritten Startplatz auf der Kemmel-Geraden an Charles Leclerc verloren. Erst in Runde 4 klärte der Engländer den langsamen Ferrari und distanzierte den Monegassen. Satte zehn Sekunden verlor Leclerc auf Verstappen.