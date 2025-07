Sprint-Qualifikation in Spa: Mercedes schlägt sich selbst

Die Hoffnungen auf ein besseres Wochenende waren bei Mercedes im Vorfeld des GP von Belgien groß. Den ersten Tiefschlag kassierten die Silberpfeile aber bereits am Freitag in der Sprint-Qualifikation (25.7.). George Russell wurde 13. und sein Teamkollege Andrea Kimi Antonelli klassifizierte sich als Letzter.

Im Anschluss an die Schlappe ließ man bei den einstigen Formel-1-Dominatoren erst einmal die Schultern hängen. Denn im ersten Training am Mittag hatte man mit den Rängen vier und sechs noch Selbstvertrauen getankt. Während die Konkurrenz bereits mit dem Soft-Reifen sich für das Sprint-Shootout eingeschossen hatte, verzichtete man bei Mercedes darauf. Die Ingenieure schickten ihre Piloten nur auf den Medium-Reifen auf die Piste, um sich die weichen Gummis aufzusparen.

Zieht man vor allem die Zeit von George Russell in Betracht, war die Hoffnung auf ein starkes Ergebnis berechtigt. Der 27-Jährige verlor nur vier Zehntelsekunden auf die Bestzeit von Oscar Piastri. In der Theorie hätte Russell auf dem Soft in der Sprint-Quali dann um die Spitze mitkämpfen können. Dazu sollte es aber nicht kommen.

Glück hat Mercedes, dass es sich "nur" um das Sprint-Qualifying handelte. Punkte werden bei der 14-Runden-Hatz am Samstag (26.7.) ein schwieriges Unterfangen, doch im Anschluss haben Antonelli und Russell in der Qualifikation die Chance, sich für das Rennen am Sonntag (27.7.) in eine bessere Position zu bringen.