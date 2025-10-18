GP USA 2025 Sprint-Qualifying: Verstappen schockt McLaren, Hülkenberg mit Sensation

Er hat es wieder getan: Max Verstappen hat die dritte Sprint-Pole in Austin eingefahren. Immer wenn es das Format in Texas gab, hat sich der Niederländer in dem Shootout den besten Startplatz geschnappt. Der Weltmeister fing mit seinem einzigen Versuch in SQ3 noch Lando Norris ab. Verstappen umkurvte in 1.32,143 Minuten die Berg- und Talbahn des Circuit of the Americas.

Sein Kumpel Norris konnte immerhin Teamkollege Oscar Piastri hinter sich halten. Nur 71 Tausendstel fehlten Norris auf Verstappen. Piastri hingegen verlor mehr als drei Zehntelsekunden auf seine WM-Rivalen. Der Tabellenführer gerät immer mehr unter Druck. Bei noch sechs ausstehenden Rennen und drei Sprint-Läufen gibt es noch viele Punkte zu vergeben. Vor allem Verstappen wittert noch seine Chance, den fünften Titel in Serie einzufahren.

Die Sensation des Sprint-Qualifyings war aber Nico Hülkenberg. Schon in SQ1 und SQ2 schaffte er es jeweils auf den fünften Rang. Im Schlusssegment legte der Deutsche nochmal einen drauf und stellte den Sauber in Reihe zwei. Damit war nach den zuletzt schwierigen Wochenenden nicht zu rechen. Von der vierten Position sind die ersten Punkte seit dem Podestplatz Anfang Juli in Silverstone möglich.

Russell nur Fünfter Singapur-Sieger George Russell musste sich dagegen mit Rang fünf begnügen. Es war klar, dass es für Mercedes in Austin schwerer werden würde. Aber hinter einem Sauber zu landen, ist nicht der Anspruch der Silberpfeile. Sechster wurde Fernando Alonso im Aston Martin, der das Maximum aus dem AMR25 presste.

Ein Sonderlob verdiente sich Carlos Sainz. Nachdem der Spanier fast das komplette erste Training wegen eines Getriebedefekts aussetzen musste, fuhr er im Sprint-Qualifying auf P7 in seinem Williams. Den schnellsten Ferrari steuerte Lewis Hamilton, aber Platz acht ist eine Enttäuschung für den Rekordsieger. Neunter wurde Alexander Albon im zweiten Williams. Mit Rang zehn komplettierte Charles Leclerc das schwache Ergebnis der Ferrari.

Tsunoda im Niemandsland Die zweite Hälfte des Tableaus führte Andrea Kimi Antonelli an. Nach dem Aufwärtstrend ist P11 aber ein Rückschlag für den Mercedes-Mann. Nur sechs Tausendstelsekunden fehlten auf den Einzug in SQ2.

Noch schlechter lief es für Yuki Tsunoda. Der Japaner wurde nur 18., weil er es vor Ablauf der Uhr in SQ1 nicht mehr rechtzeitig über die Ziellinie schaffte. Während Teamkollege Verstappen wieder ganz vorne steht, musste der Red-Bull-Fahrer den nächsten Rückschlag verkraften.