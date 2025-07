Ferrari-Kritik von Lewis Hamilton: "Will nicht so enden wie Vettel und Alonso"

Die Hoffnungen in Italien sind riesig. In Spa debütiert die neue Hinterachse des SF-25. Sie soll das Heck des Autos zuverlässiger in dem Fenster halten, in dem die Aerodynamik am besten funktioniert. Und die wurde bereits vor zwei Rennen mit einem neuen Unterboden stabiler gemacht. Maranello hat viel Arbeit in die Teileproduktion gesteckt, um den neuen Heilsbringer pünktlich rennfertig zu machen. Zuletzt wurde sogar ein Filmtag dafür geopfert.