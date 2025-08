Hamilton rät Ferrari zu anderem Fahrer: „Ich bin nutzlos“

Lewis Hamilton fehlten die Worte. Nach der Qualifikation in Ungarn war der siebenmalige Weltmeister sprachlos und komplett am Boden. Er schied in Q2 aus und geht nur vom zwölften Platz ins Rennen während Teamkollege Charles Leclerc die Pole holte. Eine Klatsche, die die ganze Welt sehen konnte.

Hamilton sah schlechter aus, als er war

Dabei waren die Abstände nicht so riesig. In Q1 fehlten Hamilton auf Leclerc am Ende 0,151 Sekunden, in Q2 waren es 0,247 Sekunden. Also keine Welten. Zu Beginn des ersten Quali-Abschnitts war Hamiltons Zeit sogar drei Zehntel schneller als die von Leclerc. Den Sprung in Q3 verpasste er um irre 15 Tausendstel! "Für Lewis war es sehr schade", sagte Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur. "Aber in Q2 hatten wir als Team Probleme."