Mercedes-Dienstwagen für Kimi Antonelli: F1-Talent erhält limitiertes Sondermodell

Erst seit einem guten Jahr hat Kimi Antonelli überhaupt einen Führerschein. Aus Zeitmangel musste der Youngster nach seinem 18. Geburtstag noch fünf Monate warten, bis er endlich die notwendige Prüfung ablegen konnte. Mit der Lieferung eines standesgemäßen Dienstwagens dauerte es nicht so lange. Kurz vor dem Start in seine erste Formel-1-Saison bekam er von seinem Arbeitgeber einen dunkelblauen AMG GT63.

Der Jahreswagen ging nun als junger Gebrauchter wieder zurück an Mercedes. Im Tausch gab es für den Teenager direkt einen neuen Sportler. Es handelt sich in der Basis wieder um das gleiche Modell, dieses Mal aber in einer ganz speziellen Version. Damit er beim Blick in die heimische Garage direkt an seinen Formel-1-Renner erinnert wird, überreichte ihm Mercedes einen AMG GT63 Pro in der Motorsport Collectors Edition.

Das Besondere an dem Auto, das vom Rennstall am Rande des Singapur-Grand-Prix 2024 vorgestellt wurde, ist seine Exklusivität. Die Produktion wurde auf 200 Exemplare limitiert. Vor allem die spezielle Lackierung unterscheidet ihn von seinen "normalen" Brüdern. Der Look wurde vom Design der Formel-1-Silberpfeile inspiriert, die in den letzten Jahren bekanntlich eher dunkle Töne auf der Außenhaut trugen.

Mercedes Kimi Antonelli besitzt erst ein gutes Jahr den Führerschein. Sorgen machen muss man sich um den "Fahranfänger" aber nicht.

Straßensportler mit Track-Paket So bildet die Basisfarbe des Sondermodells ein Metallic-Lack namens Obsidian-Schwarz. Anschließend wurden per Hand silberne Mercedes-Sterne und jede Menge Akzentstreifen vom Frontsplitter bis zum Diffusor in Türkisgrün aufgetragen. Den auffälligen Farbton als Kontrast brachte der langjährige Mercedes-Hauptsponsor Petronas ins Spiel.

Falls Antonelli will, kann er mit seinem neuen Auto auch direkt auf die Rennstrecke gehen. Schmiederäder im 21-Zoll-Design (ebenfalls mit türkisgrünen Akzenten) sind mit Michelin Sport Cup 2R Reifen bestückt. Carbonbremsen mit einem Durchmesser von 420 Millimetern sorgen für adäquate Verzögerungswerte. Ebenfalls aus Carbon ist das Aerodynamik-Paket, das die Karosserie ziert.

Mercedes Wie bei seinem Formel-1-Renner zieren jede Menge Mercedes-Sterne die Karosserie.

612 PS für Kimi Antonelli Im Innenraum des 2+2-Sitzers sorgen schwarzes Nappa-Leder und Mikrofaser-Stoffe für Rennsport-Atmosphäre – natürlich wieder mit einer türkisgrünen Ziernaht. Auf der Mittelkonsole findet sich auch die Editions-Plakette, die auf das limitierte Sondermodell hinweist. Eine Burmester 3D-Surround-Anlage liefert den passenden Sound. Dabei sollte der Klang des Motors eigentlich schon für genug Unterhaltung sorgen. Unter der Haube schlummert schließlich ein 612 PS starkes V8-Biturbo-Aggregat.

Eine 9-Gang-Automatik sorgt für eine sinnvolle Verteilung der 815 Newtonmeter Drehmoment. Dank Allradantrieb herrscht genügend Grip in allen Lebenslagen. Der 100er-Sprint ist nach nur 3,2 Sekunden abgefrühstückt. Der Topspeed ist limitiert auf 250 km/h. Auf italienischen Autobahnen sollte Antonelli dieses Limit nicht ausreizen. Sollte er doch mal den Drang verspüren, alle 612 Pferdchen auf der Rennstrecke auzureiten, hat er intern bestimmt gute Kontakte, um den Begrenzer außer Gefecht zu setzen.