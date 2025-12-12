Formel-1-Kommentar: Ist Lando Norris ein würdiger Weltmeister?

Lando Norris ist Weltmeister. Endlich. Er hat dafür sieben Jahre gebraucht. Das ging auch bei seinem großen Gegner Max Verstappen nicht schneller. Auch bei ihm passten die Umstände erst in seinem siebten Formel-1-Jahr.

Und trotzdem sehen viele den Titelverteidiger als den wahren Weltmeister. Weil er im schlechteren Auto nur zwei Punkte weniger sammelte. Weil er eine unglaubliche Aufholjagd, die in Zandvoort mit 104 Punkten Rückstand begonnen hat, fast noch zum Erfolg führte. Und weil der Niederländer eher dem Bild eines Formel-1-Weltmeisters entspricht. Verstappen ist aggressiv, selbstbewusst, risikobereit, kompromisslos. Ein Vollgastier, das mit jedem Auto schnell fährt.

Norris ist eher ein Softie. Die Sorte Damon Hill oder Nico Rosberg. Einer, der das Herz auf der Zunge trägt, Schwächen zugibt, manchmal an sich selbst zweifelt und beim Meister-Interview heult. Darf so einer Weltmeister werden? Er darf, und gibt sich auch gleich selbst die Antwort darauf. "Ich habe den Titel auf meine Weise gewonnen. Als fairer und ehrlicher Fahrer. Muss ich dafür aggressiver und risikobereiter auftreten? Ich glaube nicht. Das wäre nicht ich."

Mark Sutton via Getty Images Zwei Punkte trennten Lando Norris und Max Verstappen am Ende. Ohne die McLaren-Fehler wäre es gar nicht so lange spannend geblieben.

Norris zeigt Meister-Qualitäten Um bei der Wahrheit zu bleiben. Norris hatte zuletzt nicht mehr das überlegene Auto. Der Red Bull war den Papaya-Rennern in der zweiten Saisonhälfte bei vielen Rennen ebenbürtig. Bei Red Bull zählte nur Verstappen. Yuki Tsunoda hat ihm nicht einen einzigen Punkt weggenommen. Wie auch? Dafür musste er für den Teamkapitän alternative Setups oder neue Aero-Teile testen, und notfalls auch mal einen Q3-Versuch wegwerfen, damit er dem großen Meister Windschatten spenden kann. McLaren hatte zwei Titelanwärter, die für ihre eigene Agenda fuhren.

McLaren machte es seinen Fahrern schwerer als nötig. Ohne das Motorproblem in Zandvoort, die Disqualifikation in Las Vegas und den Strategie-Flop in Katar wäre Norris schon längst durch gewesen. Oscar Piastri könnte noch die Taktikfehler in Imola, Spielberg und Budapest anführen. Nichts von dem lag in der Hand der Fahrer. Natürlich hat Verstappen weniger individuelle Fehler gemacht als seine Rivalen von McLaren. Aber darum geht es nicht. Wenn Fehlervermeidung das Kriterium ist, hätte das WM-Duell Max Verstappen gegen George Russell gelautet.