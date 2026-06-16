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Formel 1: Deshalb ist Hamilton jetzt ein heißer Titel-Kandidat

Kommentar zum Ferrari-Erfolg
Deshalb muss man Hamilton jetzt alles zutrauen

Lewis Hamilton hat es den Kritikern wieder einmal gezeigt und in Barcelona das erste Rennen für Ferrari gewonnen. In dieser Verfassung ist der Engländer ein Titelkandidat, meint Formel-1-Redakteur Joel Lischka.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.06.2026
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Lewis Hamilton - Ferrari - Formel 1 - GP Barcelona 2026
Foto: Wilhelm

Die wohl älteste Geschichte der Menschheit ist die Heldenreise. Unzählige Male ist sie schon erzählt worden, und dennoch fasziniert sie stets aufs Neue. Ein weiteres Kapitel in seiner persönlichen Heldenreise hat Lewis Hamilton in Barcelona geschrieben. Der 41-Jährige gewann nach 686 Tagen Pause mal wieder einen Grand Prix. Das bedeutete zugleich seinen Premierensieg für die Scuderia.

Damit hatte nach der desaströsen Saison 2025 kaum jemand gerechnet. Zu alt. Zu langsam. Das war der Tenor der Journalisten und Experten, den vor allem ehemalige Rennfahrer an den Tag legten. Auch ich hatte Zweifel, ob Sir Lewis noch einmal zurückkommen kann. Mit Charles Leclerc hat er einen extrem schnellen und deutlich jüngeren Teamkollegen in der gleichen Garage....