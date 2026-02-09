McLaren zeigt MCL40-Design: Noch mehr Papaya auf der Carbonhaut

So langsam bekommt das Formel-1-Feld für 2026 ein Gesicht. Nachdem Cadillac in der Superbowl-Nacht endlich das Geheimnis um sein neues Rennwagen-Design gelüftet hat, zog McLaren am Montagabend (9.2.) nach. In den Garagen der Grand-Prix-Strecke in Bahrain wurde der MCL40 erstmals im fertigen Papaya-Outfit präsentiert.

Die Location wurde nicht ohne Grund gewählt. Erstens finden auf dem Wüstenkurs in der anstehenden Woche die ersten offiziellen Testfahrten statt, zweitens residieren die Haupteigentümer des Rennstalls in dem kleinen Ölstaat. Zur Feier des Tages wurden viele Gebäude im Königreich in einem grellen Orange angestrahlt.

Der markante Farbton fand sich natürlich auch auf der Außenhaut des neuen Dienstwagens von Lando Norris und Oscar Piastri wieder. Große Überraschungen im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine. Es bleibt bei der traditionellen Mischung aus breiten Flächen in Schwarz und Papaya. Der McLaren ist damit weiterhin auf den ersten Blick als McLaren erkennbar.

McLaren Die Felgen im Google-Design sind ein echter Hingucker.

Mehr Papaya an den Flügeln Die neue Regel der FIA, wonach mindestens 55 Prozent der Carbonfläche mit Farbe oder Aufklebern bedeckt sein müssen, hat auch bei McLaren Auswirkungen auf den Gesamtlook. Auf dem Hauptblatt des Frontflügels findet sich nun mehr Orange als früher. Und auch der Heckflügel strahlt nun deutlich heller, als es noch in der Vorsaison der Fall war.

Für etwas Auflockerung sorgt wie im letzten Jahr das Design der Räder. Zuletzt war es der innere Teil der Radkappen, der im bunten Regenbogenlook des Google-Logos erstrahlte. Mit dem neuen Felgendesign ist es nur noch der äußere Kranz, der sich vom restlichen Auto abhebt.

Die wichtigste Änderung findet sich auf der Nase. Hier trägt Lando Norris nun nicht mehr seine gewohnte Startnummer "4", sondern die "1" des Champions. Eigentlich hätte man meinen können, dass McLaren diese ehrenvolle Auszeichnung auch wie bisher noch auf die Motorhaube klebt. Doch der Platz auf der hinteren Finne bleibt frei.

McLaren Der Schwarz-Anteil nimmt am Auto und den Overalls ab.

Grellere Rennoveralls Andere Teams haben die prominente Fläche für Sponsoren-Logos genutzt. Bei McLaren ist hier noch Platz für einen Partner. Bei der Geschäftstüchtigkeit von CEO Zak Brown dürfte es aber nicht lange dauern, bis auch hier irgendein Logo kleben wird. Der McLaren bleibt aber auch so eines der Autos mit den meisten Sponsoren.

Natürlich wurden auch für das farblich passende Markenzeichen von Titelpartner Mastercard gut sichtbare Plätze auf dem MCL40 reserviert – auf dem Frontflügel und dem Seitenkasten. Auch auf den Rennoveralls wird für das Kreditkartenunternehmen geworben. Die Anzüge der Piloten zeigen nun deutlich mehr Papaya als die Klamotten aus dem Vorjahr.