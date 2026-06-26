Formel 1: Deshalb wird die neue Mercedes-Batterie zur Strafen-Falle

Die Defekt-Hexe hatte zuletzt in Barcelona (14.6.) Mercedes heimgesucht. Kimi Antonelli rollte kurz vor Schluss mit einem Batterie-Problem aus. Dasselbe Schicksal hatte Teamkollege George Russell in Kanada (24.5.) erlitten. "Es kann nicht passieren, wenn du um eine WM fährst, dass du abwechselnd mit einem Auto Ausfälle hast. Ich bin über gar nichts heute zufrieden", war Teamchef Toto Wolff in Barcelona frustriert.

Damit das nicht mehr passieren soll, hat Mercedes zum Großen Preis von Österreich (28.6.) ein Batterie-Update gebracht. Allerdings wird nur jeweils ein Fahrzeug der Kundenteams McLaren und Williams die neue Komponente einsetzen. Die Mercedes-Kunden und insbesondere McLaren hatten mit der Zuverlässigkeit der Mercedes-Teile in dieser Saison bereits zu kämpfen. Mercedes hat als Team und Motorenlieferant in dieser Saison mehr Punkte durch technische Probleme verloren als jeder andere Hersteller.

Kimi Antonelli bestätigte die Einführung der neuen Komponente für das Österreich-Wochenende in seiner Medienrunde am Donnerstag (25.6.). "Ich glaube nicht, dass es immer mit einem Temperaturproblem zusammenhing, aber dieses Wochenende haben wir eine neuere Spezifikation mit Updates zur Verbesserung der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des Pakets", betonte Antonelli, dass es sich um eine Maßnahme zur Verbesserung der Zuverlässigkeit handle.

Update dient nur der Zuverlässigkeit "Das Team hat super hart gearbeitet, denn wir haben definitiv öfter unter diesem Problem gelitten. Sie haben so hart gepusht und hoffentlich sind dies die ersten großen Updates. Es geht nicht wirklich um die Leistung. Es geht darum, sicherzustellen, dass diese Probleme nicht wieder auftreten. Aber ich bin sicher, dass das Team einen Weg findet. Dies ist ein guter Schritt nach vorne", fand Antonelli lobende Worte für die Arbeit bei Mercedes.

Bei McLaren wird nur Oscar Piastri das Update in seinem MCL40 erhalten. Sein Teamkollege Lando Norris nutzt bereits seine letzte erlaubte Batterie für diese Saison. Ein Wechsel würde für ihn eine Startplatzstrafe nach sich ziehen. Norris hatte bereits beim Grand Prix von China und im Training in Suzuka mit Batterieausfällen zu kämpfen.

Auch bei Williams wird nur ein Fahrer die neue Spezifikation nutzen. Carlos Sainz erhält das Update, während Alexander Albon sich ebenfalls in einer angespannten Lage bezüglich seiner genutzten Batterien befindet. Im Gegensatz dazu werden beide Alpine-Fahrer, Pierre Gasly und Franco Colapinto, mit der neuen Batterie ausgestattet.