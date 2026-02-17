Kommentar zur Verstappen-Kritik: Die Formel 1 braucht jetzt einen Plan B!

Die Formel-1-Verantwortlichen geben offen zu, dass sie es nicht gerne sehen, wenn die Hauptdarsteller das eigene Produkt schlechtreden. Also setzte es vor den Testfahrten in Bahrain eine entsprechende Ansage an die Stars der Szene. Kritik an den neuen Autos ist nicht erwünscht. Die Piloten sollten mit ihrem Urteil zumindest ein paar Rennen warten.

Zum Glück gibt es Fahrer, die es sich leisten können, so etwas zu ignorieren. Lewis Hamilton und Max Verstappen gehören mit ihren elf WM-Titeln zum Inventar der Königsklasse. Sie lassen sich von der PR-Polizei nicht so einfach den Mund verbieten. Für sie steht der Spaß im Vordergrund. Doch mit der Vollgas-Gaudi scheint es jetzt erst einmal vorbei.