AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Formel 1
Formel 1 News

Kommentar zur Verstappen-Kritik: Die Formel 1 braucht jetzt einen Plan B!

Kommentar zur Verstappen-Kritik an den neuen Autos
Die Formel 1 braucht einen Plan B!

Bei den Testfahrten in Bahrain wurde viel Kritik an den neuen Autos geäußert. Formel-1-Experte Tobias Grüner ordnet die Reaktionen der Fahrer ein und warnt vor einem Shitstorm der Fans.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.02.2026
Als Favorit speichern
Max Verstappen - Red Bull - Bahrain - Test - Formel 1 - 2026
Foto: Wilhelm

Die Formel-1-Verantwortlichen geben offen zu, dass sie es nicht gerne sehen, wenn die Hauptdarsteller das eigene Produkt schlechtreden. Also setzte es vor den Testfahrten in Bahrain eine entsprechende Ansage an die Stars der Szene. Kritik an den neuen Autos ist nicht erwünscht. Die Piloten sollten mit ihrem Urteil zumindest ein paar Rennen warten.

Zum Glück gibt es Fahrer, die es sich leisten können, so etwas zu ignorieren. Lewis Hamilton und Max Verstappen gehören mit ihren elf WM-Titeln zum Inventar der Königsklasse. Sie lassen sich von der PR-Polizei nicht so einfach den Mund verbieten. Für sie steht der Spaß im Vordergrund. Doch mit der Vollgas-Gaudi scheint es jetzt erst einmal vorbei.

Hamilton verglich die Pace der Autos mit der Nachwuchsklasse ...

Mehr zum Thema Max Verstappen