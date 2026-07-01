Formel 1: Neuer Look - Dieses Team fährt auf einmal in Grün!

Seit ein paar Jahren sind Sonderlackierungen in der Formel 1 in Mode gekommen. Die Marketing-Abteilungen freuen sich, ihre Sponsoren mit speziellen Designs besonders in Szene zu setzen. Die optischen Facelifts werden von den Fans stets fleißig in den sozialen Medien geteilt. Mit dem umgestaltete Carbonkleid erhöht sich also immer auch die Aufmerksamkeit und die Sichtbarkeit.

McLaren widmet die Verwandlung zum Heimspiel in Silverstone seinem Werbepartner Gemini. Das Logo der Google-Tochter wird mit dem neuen Look des MCL40 besonders hervorgehoben. Dazu haben sich die PR-Spezialisten des Teams ein spezielles Motto einfallen lassen: "Spark what’s next" – was so viel heißt wie: "Zünde den Funken für etwas Neues!"

Oft sind neue Designs nur ein langweiliger Abklatsch des gewohnten Looks. Bei McLaren bleibt farbentechnisch aber kein Stein auf dem anderen. Der gewohnte Papaya-Anstrich verschwindet komplett. Er weicht einem neuen Farbschema, das an der Front viel Grün zeigt. Im hinteren Bereich ist das Autos mehrheitlich weiß angepinselt.

xpb Die Sonderlackierung des MCL40 erinnert an den McLaren M2B von 1966.

Tribut an ersten Formel-1-McLaren Alteingesessenen Formel-1-Fans dürfte der neue Look bekannt vorkommen. McLaren liefert mit der Lackierung eine Hommage an das Auto, mit dem der Rennstall seine eigene Formel-1-Geschichte begonnen hat – dem McLaren M2B. Das Röhren-Chassis hatte 1966 sein Debüt beim Großen Preis von Monaco gefeiert. Im selben Jahr sicherte Gründer Bruce McLaren dem Team beim britischen Heimrennen auch den ersten WM-Punkt – der Beginn einer langen Erfolgsgeschichte.

Das Sonderdesign ist Teil der fortlaufenden McLaren-Initiative, mit der man das eigene Erbe feiert. Es soll den Innovationsgeist des Teams und die Partnerschaft mit Google Gemini feiern, sowie technologische Entwicklung und kreatives Potenzial in den Fokus rücken.

McLaren hatte schon beim 1.000. Grand Prix des Rennstalls in Monaco an seine Ursprünge erinnert. Der zweimalige Weltmeister Mika Häkkinen fuhr den historischen M2B um den legendären Stadtkurs. Die neue Lackierung in Silverstone schlägt nun eine visuelle Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

McLaren An diesen Look müssen sich die Fans erst einmal gewöhnen. Vom Papaya-Orange ist nichts mehr übrig.

Technischer Fortschritt wird sichtbar gemacht Vom M2B aus dem Jahr 1966 bis zum heutigen MCL40 entwickelt McLaren sein Fahrzeugdesign stetig weite, ein Prozess, der pro Saison rund 18.000 Änderungen am Auto umfasst. Der M2B markiert den Ausgangspunkt dieses ständigen Strebens nach Verbesserungen. Die 2026er-Sonderlackierung macht den Fortschritt bei der Performance und Technologie nun besonders deutlich sichtbar.

Die exklusive Lackierung, die nur in Silverstone zum Einsatz kommt, kann beim gemeinsamen Event "Gemini Paddock" von McLaren Racing und Gemini in der Truman Brewery in East London aus nächster Nähe bewundert werden. Das kostenlose Mehrtages-Event steht allen Fans während des gesamten Grand-Prix-Wochenendes offen.