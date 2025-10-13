Formel-1-Reifen für 2026: Bluffen die Teams mit falschen Daten?

In der Haut von Pirelli möchte man dieser Tage nicht stecken. Die Italiener müssen langsam mal die Arbeit an den Gummimischungen für die Saison 2026 abschließen. Doch wie will man einen guten Reifen entwickeln, wenn es keine verlässlichen Daten zu den Autos gibt, die mit diesen Reifen fahren sollen?

Eigentlich stehen die Teams in der Pflicht, Pirelli diese Daten zu liefern. In den Simulatoren dreht die neue Rennwagen-Generation schließlich schon seit mehreren Monaten ihre Runden. Die Ingenieure können genau berechnen, wie viel Abtrieb die Autos generieren, wie hoch die Kräfte beim Beschleunigen sind und wo man am Ende mit den Top-Speeds rauskommt.

Bei einem relativ restriktiven Reglement sollten dabei eigentlich brauchbare Zahlen übermittelt werden, die sich alle in einem vergleichbaren Rahmen bewegen. Doch das ist hier offenbar nicht der Fall. Die Reifentechniker stöhnen, dass die Bandbreite der angelieferten Simulationen sehr groß ausfällt. Würde man den Werten glauben, ließe das auf erhebliche Pace-Unterschiede zwischen den Autos schließen.

Performance wird kleingeredet Wichtig ist vor allem der Wert des maximalen Abtriebs bei hohen Geschwindigkeiten am Ende der langen Geraden. Auf ihn muss die Belastbarkeit der Reifenkonstruktion ausgelegt sein. Wenn die Teams hier tiefstapeln, könnten am Ende sogar Reifenschäden drohen. Wenn Pirelli als Reaktion auf vermeintlich falsche Daten zu sehr auf Nummer sicher geht, leidet die Performance. Mehr Stabilität bedeutet meistens auch mehr Gewicht.

Für Mercedes-Chefingenieur Andrew Shovlin kommen die unterschiedlichen Werte der Teams nicht überraschend. "Das ist fast immer der Fall, wenn neue Reglements eingeführt werden. Einige Teams entwickeln besser als andere. Diejenigen, die sich besonders stark fühlen, wollen die erwartete Performance vielleicht etwas kleinreden", vermutet der Engländer.

Pirelli Die Entwicklung der Reifen für 2026 befindet sich in der heißen Phase.

Eigentor beim Pokerspiel? Pirelli warnt die Teams, es mit dem Pokerspiel zu weit zu treiben. Wer blufft, könnte am Ende selbst darunter leiden. Sind die Reifen nicht auf die tatsächlichen Belastungen ausgelegt, dann droht der Gummi zu früh in die Knie zu gehen. Schnelle Autos könnten ihre Performance damit gar nicht über die Distanz zeigen, weil die Fahrer übermäßig Reifen managen müssen.