Qualifying wird zum Taktik-Thriller: Deshalb wird die Zeitenjagd so kompliziert

Die Formel 1 startet 2026 in eine neue Ära. Energie aus der Batterie wird zum entscheidenden Faktor. Wie sich das auf das Rennen auswirkt, wurde bereits viel diskutiert. Doch auch im Qualifying wird der Akku zum Spielverderber. Was in der Vergangenheit eine Runde am Limit war, bekommt nun eine zweite Ebene. Wer die Pole-Position will, muss kalkulieren können. Und er muss es unter Stress abliefern.