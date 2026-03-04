AMS Kongress
Qualifying wird zum Taktik-Thriller: Deshalb wird die Zeitenjagd so kompliziert

Qualifying wird zum Taktik-Thriller
Deshalb wird die Zeitenjagd so kompliziert

Mit den neuen Formel-1-Regeln erwartet die Fahrer und die Fans künftig ein etwas anderes Qualifying. Wir erklären, auf was es jetzt ankommen wird.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.03.2026
Als Favorit speichern
Charles Leclerc - Bahrain-Test - 2026
Foto: Joseph Portlock via Getty Images

Die Formel 1 startet 2026 in eine neue Ära. Energie aus der Batterie wird zum entscheidenden Faktor. Wie sich das auf das Rennen auswirkt, wurde bereits viel diskutiert. Doch auch im Qualifying wird der Akku zum Spielverderber. Was in der Vergangenheit eine Runde am Limit war, bekommt nun eine zweite Ebene. Wer die Pole-Position will, muss kalkulieren können. Und er muss es unter Stress abliefern.

Die zwei Testwochen in Bahrain haben gezeigt, dass alte Gewohnheiten hinfällig sind. Der Verbrenner-Anteil ist drastisch gesunken, die Batterie hingegen macht fast die Hälfte der Gesamtleistung aus. Das klingt zunächst harmlos. In der Praxis bedeutet es, dass selbst eine schnelle Runde nicht mehr frei von Management ist. Fahrer müssen "ernten" und ...