Formel 1: Tausch Verstappen gegen Piastri - Das sagt Mark Webber zum Mega-Transfer!

Dass Max Verstappen bei Red Bull nicht mehr ganz glücklich ist, hat er zuletzt klar geäußert. Ein Treffen mit den McLaren-Verantwortlichen hat es auch schon gegeben, was von beiden Seiten auch gar nicht dementiert wurde. Außerdem flieht 2028 auch Verstappens Renningenieur Ganpiero Lambiase nach Woking. Was spricht als dagegen, dass auch der Pilot die Seiten wechselt?

Oscar Piastri könnte im Gegenzug Teamkapitän bei Red Bull werden. Es sieht also nach einer Win-Win-Situation aus. Doch so einfach, wie es sich manch einer vorstellt, ist es nicht. Mark Webber hat Spekulationen über einen möglichen Wechsel seines Schützlings deutlich zurückgewiesen. Der Manager des Australiers bezeichnete entsprechende Berichte als "Unsinn" und stellte klar: Piastri sei "auf absehbare Zeit" an McLaren gebunden.

Piastri verfügt noch über einen mehrjährigen Vertrag, der ihn mindestens bis 2028 bei McLaren hält. Trotzdem brachte ein Bericht der britischen Daily Mail kürzlich den Namen des Vorjahresdritten ins Spiel. Demnach könnte es bei einem möglichen Wechsel Verstappens zu McLaren zu einem direkten "Fahrer-Tausch" mit Piastri kommen.

xpb Verstappen würde wohl gerne wechseln. Doch bei McLaren sind die Cockpits besetzt.

Webber: Spekulationen sind Unsinn Webber erteilte dem jedoch eine klare Absage. Gegenüber der US-Webseite "Racer.com" sagte der Ex-Formel-1-Pilot: "Oscar steht auf absehbare Zeit bei McLaren unter Vertrag. Gerede darüber, dass er einen Abgang erzwingen will, ist Unsinn." Zudem sei "viel Erfundenes" über Piastri und andere Teams geschrieben worden. McLaren habe wiederholt betont, dass man langfristig mit ihm plane. Und darauf konzentriere sich auch Piastri.

Auch McLaren-CEO Zak Brown wurde beim Großbritannien-GP auf die Spekulationen angesprochen. Seine Antwort fiel kurz aus: "Das sind Gerüchte." Er sei "sehr glücklich" mit dem aktuellen Fahrerduo aus Lando Norris und Oscar Piastri. Gleichzeitig räumte Brown ein, dass ein Name wie Verstappen naturgemäß für Aufmerksamkeit sorgt: "Wenn ein Name wie Max fällt, werden die Leute schnell aufgeregt, er ist schließlich ein viermaliger Weltmeister. Aber ich bin sehr zufrieden mit unserem Line-up."

xpb Wenn Verstappen die Formel 1 verlässt, könnte er für McLaren in Le Mans fahren.

Macht Verstappen ganz Schluss? Verstappen selbst hat in den vergangenen Monaten keinen Hehl daraus gemacht, dass er mit den aktuellen Formel-1-Regularien unzufrieden ist. Er deutete bereits an, sich Ende 2026 vielleicht sogar ganz aus der Formel 1 zurückzuziehen. Sportlich läuft es für den Niederländer in dieser Saison bislang durchwachsen: Er liegt aktuell nur auf Rang sieben der Gesamtwertung und stand erst zweimal auf dem Podium.

Red Bull fehlt es im Vergleich zu Mercedes und Ferrari an Performance. Dazu kamen zwei heftige Unfälle an den letzten beiden Rennwochenenden in Spielberg und Silverstone, die den Frustfaktor noch weiter gesteigert haben dürften. Eine Ausstiegsklausel ermöglicht es Verstappen, sein Team trotz laufendem Vertrag Ende der Saison zu verlassen. Doch bei den anderen Top-Teams scheint aktuell kein Platz für den besten Fahrer unserer Generation zu sein.