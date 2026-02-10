Wo laufen die Formel-1-Testfahrten? Erste Bahrain-Woche verärgert Fans

Selten war die Spannung vor einer neuen Formel-1-Saison so groß, wie in diesem Jahr. Die erste offizielle Testwoche der Königsklasse im Jahr 2026 beginnt am 11. Februar und läuft bis zum 13. Februar auf dem Bahrain International Circuit. Für deutsche Fans gibt es allerdings eine Enttäuschung. Die Tests werden nur begrenzt im Fernsehen übertragen.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt lediglich die letzte Stunde des Tages. Auch auf der Streaming-App "WOW" wird es nicht mehr zu sehen geben als die eine Stunde am Nachmittag. Um 15.55 Uhr geht es jeweils los mit der Live-Übertragung. Das ist für viele Zuschauer nicht genug, um einen umfassenden Eindruck von den Testfahrten und den neuen Entwicklungen der Teams zu bekommen. Fans sehen so nur einen kleinen Ausschnitt des Geschehens, was Frust und Enttäuschung auslöst.

Diese begrenzte Übertragung folgt auf eine weitere Enttäuschung. Bereits die Shakedown-Woche in Barcelona bot ebenfalls nur wenig Einblick in die Tests. Während dieser Woche Ende Januar durften nur die Teams selbst und Journalisten vor Ort das Geschehen verfolgen. Medien und Fans waren ausgeschlossen. Die Formel 1 hielt die wichtigen Tests hinter verschlossenen Türen und gab nur spärlich Informationen preis. Die Teams nahmen das dankend an.

VPN ändert nichts für F1-Fans Ein weiteres Ärgernis für viele deutsche Fans ist die Hoffnungslosigkeit, dass ein VPN die Lösung sein könnte, um Zugang zu einer umfassenderen Übertragung zu erhalten. Leider ist dies nicht der Fall. Die Formel 1 hat Maßnahmen getroffen, um zu verhindern, dass Fans außerhalb des vorgesehenen TV-Programms auf Testinhalte zugreifen. Ein VPN bietet hier keine Abhilfe.

Nur die Journalisten vor Ort im Pressezentrum haben die Möglichkeit, die gesamte Test-Action zu verfolgen. Unser Journalisten-Team von auto motor und sport ist aber in Bahrain bei den Testfahrten anwesend und wird die spannendsten Entwicklungen weiterreichen, damit die F1-Fans gut informiert bleiben. Auf unserer Website werden Sie fündig.

Die zweite Woche der Testfahrten wird wieder komplett übertragen. Hier bekommen die Fans immerhin acht Stunden Action zu sehen.