Formel 1: Dieser Pilot wird den Zandvoort-GP verletzungsbedingt verpassen

Bei Red Bull kommt es schon wieder zu einem plötzlichen Fahrerwechsel. Dieses Mal ist der Tausch jedoch unfreiwillig. Red Bull gab offiziell bekannt, dass Youngster Isack Hadjar den GP in der Niederlande am kommenden Wochenende verpassen wird.

Der 21-Jährige soll sich in der Sommerpause eine Verletzung am Handgelenk zugezogen haben. Um welche Art der Verletzung es sich handelt und ob Hadjar deswegen noch weitere Rennen verpassen wird, ist offiziell noch nicht bekannt.

Sein Cockpit wird kurzzeitig von Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson übernommen, der aktuell auf P9 nur einen Rang hinter dem Franzosen in der Gesamtwertung liegt. Im dadurch freien Sitz bei Red Bulls Schwesterteam feiert wiederum der gemeinsame Reservefahrer Yuki Tsunoda sein Formel-1-Comeback.

Ein Rückschlag, aber zwei Gewinner Durch seinen Ausfall verpasst Hadjar in Zandvoort ausgerechnet seine Sahne-Strecke, auf der er 2025 in seiner Rookie-Saison den dritten Platz und damit eine Podiumsposition im unterlegenen Auto der Racing Bulls feiern konnte. Es dürfte der Rennerfolg gewesen sein, der mitentscheidend für seine Beförderung ins "richtige" Red-Bull-Team war. Hier läuft es für Hadjar in dieser Saison bislang allerdings überschaubar. Einen derartigen Erfolg mit wichtigen WM-Zählern hätte der Franzose deshalb auch in dieser Saison gut gebrauchen können.

John Thys via Getty Images 2025 feierte Isack Hadjar in Zandvoort mit Racing Bulls den dritten Podestplatz.

Lawson dagegen erhält mit diesem Tausch seine zweite Chance beim Hauptteam, nachdem er Anfang 2025 nach nur zwei punktelosen Rennen zurück zu den Racing Bulls versetzt wurde. Für den 24-jährigen Neuseeländer kann dieser Tausch eine vielversprechende Chance sein, die Red-Bull-Führungsebene davon zu überzeugen, ihm eine Vertragsverlängerung zu gewähren.

Auch Tsunoda wird von den Extra-Runden im F1-Auto profitieren. Der Japaner wurde jüngst mit einem Einstieg in die IndyCar-Serie in Verbindung gebracht und könnte am kommenden Wochenende mit einer starken Performance zusätzliche Argumente sammeln, dass seine Zukunft doch in der Königsklasse liegen könnte.