Auslieferungsstopp VW Golf 8 Elektronischer Notruf könnte versagen

Am 15. Mai 2020 teilte Volkswagen mit, man habe "im Rahmen von internen Untersuchungen festgestellt, dass es bei einzelnen Fahrzeugen des Modells Golf 8 zu einer nicht verlässlichen Datenübertragung der Software am Steuergerät der Online-Connectivity-Unit (OCU3) kommen kann. Infolgedessen kann die vollumfängliche Funktion des eCall/Notruf-Assistenten nicht gewährleistet werden".

Da neue Modelle laut EU-Verordnung seit dem 31. März 2018 über eine entsprechende Notrufeinrichtung verfügen müssen, entspricht der Golf 8 daher nicht mehr den Zulassungsbestimmungen. Deswegen hat "Volkswagen unverzüglich (14.05.2020) einen Auslieferungsstopp für den Golf 8 erlassen".

Dino Eisele SOS-Taste möglicherweise ohne Funktion: Weil die so genannte eCall-Funktion ausfallen kann, muss VW den Golf 8 zurückrufen.

Im Austausch mit den zuständigen Behörden prüfe man das weitere Vorgehen zu den betroffenen Fahrzeugen – "insbesondere steht eine Entscheidung zu einem Rückruf und einer Abhilfemaßnahme per Softwareupdate durch das Kraftfahrtbundesamt (KBA) in den nächsten Tagen an".

VW Das Cockpit des neuen Golf 8 ist volldigital, das Betriebssystem dahinter brandneu.

Offizieller Rückruf wohl schon nächste Woche

Hintergrund: VW braucht die Kontaktdaten aller aktuellen Halter aller Golf 8. Zwar kennt der Hersteller die Erstkunden, aber über Halterwechsel hat er keine Kenntnis. Um die Daten vom KBA zu erhalten, braucht VW eine Genehmigung des geplanten Rückrufes und dafür wiederum muss der Hersteller die technischen Maßnahmen erläutern. Im vorliegenden Fall hat VW bereits begonnen, eine korrigierte Software zu schreiben, die den Fehler behebt. Das dieser Teil der Software sicherheitsrelevant ist, wird er nicht als Over-the-Air-Update aufgespielt, sondern muss über den On-Board-Diagnose-Stecker ins Fahrzeug gelangen. Dazu muss der Kunde zwar in die Werkstatt, wird aber dort auf das Update warten können.

Der Innenraum des VW Golf 8 im Check

10:49 Min.

Die neue Generation des VW Golf startete im Dezember 2019, ist aber bislang weder in den USA noch in China auf dem Markt, sondern nur in Europa. Auch hier verkauft VW GTI, GTE, GTD und eGolf noch als 7er-Modelle. Das gesamte Produktionsvolumen der rund sechs Monate konnte VW noch nicht beziffern, fünfstellig dürfte es aber allemal sein.

Fazit

VW und die Software. Der Konzern steckt mitten in einem gewaltigen Digitalisierungsprozess, entsprechend viel Druck liegt auf der Software-Entwicklung. Dass es dabei auch Fehler passieren, ist nachvollziehbar. Ärgerlich, dass in diesem Fall sicherheitsrelevanten Funktionen betroffen sind. Allerdings wäre ein Hardware-Problem in diesem Fall auch nicht besser, denn der Notrufknopf ist vermutlich in nahezu allen VW-Modellen derselbe – der Rückruf wäre gigantisch geworden.

Zum Glück ist der Fehler in der Qualitätssicherung des Herstellers aufgefallen, den eCall braucht man zwar nicht alle Tage, aber wenn der Notruf dann nicht funktioniert, ist es um so schlimmer.