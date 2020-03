2021 Chevrolet Express Van Der 407-PS-Lieferwagen

Man könnte meinen, der kürzlich aufgefrischte Mercedes Vito mit 239 PS und maximal 500 (im Overboost sogar 530) Newtonmeter starkem Turbodiesel sei ein Lieferwagen mit heftigem Punch (mehr dazu lesen Sie hier). Aber es geht eben immer noch ein bisschen heftiger. Auf der anderen Seite des Atlantiks kann man über solchen Werte nämlich nur milde lächeln. Chevrolet zum Beispiel bietet seinen Express Van aktuell mit bis zu 348 PS und 506 Newtonmetern aus einem Sechsliter-V8-Motor an. Und ist der Meinung, dass das längst nicht ausreicht – und dieser Motor, für den sich eigenen Angaben zufolge etwa 70 Prozent der Kunden entschieden, ausrangiert gehört.

6,6-Liter-V8 mit 629 Nm

Also stockt die GM-Marke zum Modelljahr 2021 motorisch ordentlich auf beim Express Van. Einerseits beim Hubraum, der beim aufgefrischten Lieferwagen bei 6,6 Litern liegen wird. Und natürlich auch bei der Leistung: 407 PS stellt der Motor in der für den Transporter (Cargo Van) und Kleinbus (Passenger Van) vorgesehenen Konfiguration bereit. Das Drehmoment-Maximum klettert sogar auf 629 Newtonmeter.

Die Ankündigung, den dicken Transporter mit einem noch dickeren Motor auszurüsten, lässt sich auch als Konter auf die Pläne des großen Rivalen Ford deuten. Dieser gab vor Wochenfrist bekannt, den Transit künftig auch in den USA und Kanada anbieten zu wollen – und zwar mit rein elektrischem Antriebsstrang (hier geht's zum passenden Artikel). Dessen technische Daten sind noch nicht bekannt, dürften aber in ähnliche Bereiche wie die des neuen Chevrolet Express Van zielen, der im Spätsommer 2020 auf den Markt kommen soll.

Fazit

Die einen bauen Elektromotoren in ihre Lieferwagen ein, und die anderen eben immer größere und stärkere Verbrenner. Aber so ein Chevrolet Express Van anno 2020 ist halt auch nur ein Spiegelbild der Vereinigten Staaten in ihrer aktuellen Verfassung. Und dürfte ein Fahrzeug ganz nach Donald Trumps Geschmack sein.