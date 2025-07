AC GT SuperSport: Leistung satt, aber der Spoiler!

Gerade erst ist der britische Autobauer AC Cars mit dem Ableger AC Cars America, LLC in den USA an den Start gegangen, da zeichnet die neue US-Dependance bereits für ein erstes Projekt verantwortlich.

Extreme Aerodynamik, potenter V8

Mit dem AC GT SuperSport tritt ein kompromissloser Roadster an, der auf nur 25 Exemplare limitiert ist und ausschließlich dem US-Markt vorbehalten bleibt. Die Wurzeln des GT SuperSport liegen eindeutig bei der klassischen Cobra. Im Namen darf der SuperSport die Legende aber nicht führen. Um die Eigenständigkeit zu unterstreichen, wurde der Roadster in vielen Bereichen weiterentwickelt. Eine deutlich breitere Spur lässt den GT SuperSport noch satter auf der Straße stehen. Hinzu kommen neue Schürzen an Front und Heck – vorn mit Spoilerlippe, hinten mit Diffusor -, noch breitere Kotflügel, neue Seitenschwellerverkleidungen, ein anders geformtes Kühlermaul sowie ein aufgesetzter XXL-Heckflügel, der so irgendwie gar nicht zur Cobra-Grundform passen will.