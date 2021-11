Alfa Giulia (2024) Elektrisch, stark und ehrlich

Unter dem Stellantis-Motto "From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo" legt die italienische Marke zahlreiche neuen Modelle auf. Neben den SUV-Modellen Tonale und Brennero stehen auch das mögliche Revival des GTV, des Spider und des Mito an. Auch der Stelvio darf sich an 2023/2024 als neue Generation beweisen.

Alfa Giulia auf STLA-Plattform

Der SUV baut dann aber wie der Giulia auf der neuen Stellantis-Plattform STLA Large auf. Diese E-Plattform mit Lithium-Ionen-Akkus und Kapazitäten zwischen 101 und 118 kWh erlaubt eine Reichweite von rund 800 Kilometern. Die sportlichen Modelle auf dieser Basis können nach Angaben von Stellantis in knapp über zwei Sekunden von Null auf 100 km/h beschleunigen, auch wenn das angesichts der Leistung eher unwahrscheinlich klingt.

Das Electric-Drive-Modul #3 in der STLA Large mit integriertem Motor, Getriebe und Inverter verfügt über eine Leistung zwischen 150 und 330 kW, wobei neben Allrad auch ein Heckantrieb sowie Vorderrad-Antrieb möglich ist. Bei dem fahrdynamisch ausgelegten Giulia dürfte letzteres eher ausgeschlossen werden.

Keine Fake-Funktionen beim Giulia

Alfa-CEO Jean-Philippe Imparato stellte gegenüber britischen Medien klar, dass der neue Alfa Giulia als E-Auto eine gewisse Leichtigkeit sowie Authentizität vermitteln will, auch wenn das Modell über eine schwere Batterie verfügt. Fake-Funktionen wie einen künstlichen Motorsound soll es nicht geben, stattdessen setzen die Entwickler auf ein Fahrfeedback via Vibrationen. Als Top-Modell gibt es erneut eine allrad-getriebene Quadrifoglio-Version des Alfa Giulia.

Fazit

Alfa-Boss Imparato hegt ein großes Faible für die legendären Modelle seiner Marke. Neben den SUV will er auch zahlreiche Modelle reaktivieren bzw. neu aufstellen. Klar ist dabei, dass der Stellantis-Konzern hier mit seinen neuen Plattformen auf E-Antrieb setzt. Und das trifft auch den Alfa Giulia als einzige Limousine. Dabei soll das Modell Leichtigkeit und Authentizität transportieren. Und mit den kräftigen E-Antrieben ist dann auch die Top-Version Quadrifoglio mit rund 450 PS drin.