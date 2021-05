Alpine A110 Légende GT 2021 292 PS für 70.950 Euro

Was folgt auf die A110 Légende GT, die 2020 auf den Markt kam? Richtig, die A110 Légende GT 2021. Alpine präsentiert nun die auf 300 Exemplare limitierte Kleinserie zu Preisen ab 70.950 Euro. Interessenten können das Sondermodell, wie alle Versionen der A110, über die Alpine App reservieren.

Dabei können die Kunden zwischen zwei Karosserie-Interieur-Kombinationen wählen: mattes Mercury Silber mit Interieur in Schwarz und Abysse Blau zusammen mit einer Lederausstattung in Amber Braun. Die Serienausstattung umfasst unter anderem die Einparkhilfe vorn und hinten, eine Rückfahrkamera und das Focal-Audiosystem.

Alpine Die Platine darf bei einem limitierten Modell nicht fehlen.

Motorenseitig keine Überraschung

Der Innenraum zeichnet sich durch sechsfach verstellbare Sabelt-Comfort-Ledersitze in Amber Braun oder Schwarz aus. Passend dazu sind die ledernen Türverkleidungen sowie die Ziernähte am Lenkrad in Braun oder Grau gehalten. Hinzu kommt Dekor in Glanz-Karbon an Mittelkonsole, Instrumentenblende und Lüftungsdüsen. Unterhalb der Mittelkonsole befindet sich eine nummerierte Plakette.

Beim Antrieb gibt es keinerlei Überraschungen. So sorgt der 292 PS und 320 Newtonmeter starke und 1,8 Liter große Turbomotor aus dem A110S für eine Sprintzeit von 4,4 Sekunden bis Tempo 100. Bei 250 Kilometern pro Stunde ist Schluss. Ebenfalls aus dem A110S übernommen ist der Sportauspuff, das Doppelkupplungsgetriebe und die Hochleistungsbremsanlage.

Umfrage 1283 Mal abgestimmt Sollte Alpine ein Crossover-Modell bringen? Bloß nicht! Auf jeden Fall! mehr lesen

Fazit

Alpine lässt eine weitere limitierte Edition von der Kette. Nach dem Erfolg des letzten Jahres darf nun die Version 2021 an den Start. Viel Überraschungen bietet der 292 PS starke Sportler nicht. Dafür einen ordentlichen Preis in Höhe von 70.950 Euro.