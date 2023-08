Ares Design aus Modena versteht sich als moderner Coachbuilder, will Kundenwünsche umsetzen, Automobilträume wahr machen. Einer dieser Träume ist die Wiederbelebung des legendären De Tomaso Pantera. Diese gelang 2019 mit dem Erstaufschlag Panther ProgettoUno (siehe Fotoshow unten). Der Sportwagen erhielt nach zwei Jahren Bauzeit bereits eine Modellpflege, die sich sowohl technisch als auch optisch bemerkbar machte und in erster Linie das Fahrerlebnis verbessern sollte. Diese stellen wir im Detail in der oben eingebauten Fotoshow sowie in diesem Video vor:

Nachdem zwei weitere Jahre ins Land gegangen sind, erhält der Panther das nächste Upgrade. Er trägt nun den Beinamen "Evo" und verfügt über ein klassisches siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe, das manuelle Eingriffe per Lenkradwippen oder Schalthebel erlaubt, sofern sich dieser in der Gasse für manuelles Schalten befindet. Das H-Schema ist nur noch ein optisches Gimmick; die Position des Schaltstocks definiert nur noch die Getriebefunktionen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt, Leerlauf und Parken, nicht jedoch den gewählten Gang.

Auch das Design ändert sich bei der Weiterentwicklung vom Panther ProgettoUno zum Evo. Nicht an der Front: Hier bleibt es bei der bekannten Optik mit Klappscheinwerfern und der markanten Tagfahrlichtgrafik. Seitlich fällt das neue Felgen-Design mit nun fünf V-förmigen Doppelspeichen auf. Zudem trägt das Fotofahrzeug Dekorstreifen und -schriftzüge. Das Heck zeigt sich dagegen komplett umgestaltet. Die sechseckigen Doppelleuchten weichen schmalen Lichtleisten, zwischen denen nicht mehr der Modellschriftzug, sondern jener des Herstellers prangt. Die vier in der Schürze positionierten Auspuffendrohre sind ebenfalls Geschichte. Es gibt nur noch zwei Auslässe für die Abgase, die weiter nach oben sowie ins Zentrum des Panther-Hinterteils rücken.

Der 4,67 Meter lange, 1,98 Meter breite und 1,19 Meter hohe Zweisitzer orientiert sich beim Design trotz dieser Änderungen weiterhin stark am historischen Vorbild – aufgepeppt mit einem großen Frontspoiler, weit ausgestellten Seitenschwellern und üppigem Räderwerk. Bei den Abmessungen übertrifft der Ares Panther sein Basisauto, den Lamborghini Huracan, in der Länge um zehn Zentimeter – vier davon entfallen auf den vorderen und sechs auf den hinteren Überhang. Damit die Proportionen stimmen, wandert die Windschutzscheibe zehn Zentimeter nach hinten.

Ein zusätzlicher Überrollkäfig soll für Stabilität sorgen. Die neue Karosserie aus Kohlefaserlaminat reduziert das Gewicht um rund 100 Kilogramm. Ares Design gibt ein Trockengewicht von 1.423 Kilogramm an. Mit an Bord sind auch wieder Klappscheinwerfer. Der Ares Panther rollt sowohl als ProgettoUno als auch im Evo-Trimm vorn auf 20 Zoll-Felgen mit 255/30er-Reifen. Hinten werden 21-Zöller mit 325/25er-Pneus montiert. Die Bremsanlage setzt auf Karbon-Keramik-Scheiben.

Projekt eines Ex-Lotus-Managers

Ursprünglich sollten nur 21 Exemplare des Panther ProgettoUno gebaut werden. Ob diese Limitierung nach der Weiterentwicklung zum Panther Evo noch gilt, ist nicht bekannt. Den Preis hatte Ares Design anfangs auf 334.900 Euro plus landesspezifischer Steuern festgelegt. Allerdings kommt das Spenderauto noch hinzu. Will sich ein in Deutschland lebender Kunde die Pantera-Wiedergeburt auf Basis eines Huracan-Neuwagens in die Garage stellen, wird er also mindestens rund 620.000 Euro los. Wobei es durchaus wahrscheinlich ist, dass die Italiener beim Panther Evo tariflich noch einmal draufsatteln.