Aston Martin Vanquish 25 by Callum Ian Callum legt bei seinem Entwurf von 1998 nach

Anfang Juni 2019 hängte Jaguar-Chefdesigner Ian Callum nach 20 Jahren seinen Job an den Nagel. Er berät die britische Marke zwar weiterhin in Designfragen, wendet sich aber einem eigenen Projekt zu, dass er jetzt vorstellt: Der Aston Martin Vanquish 25 by Callum ist die Korrektur eines eigenen Entwurfs aus den 1990er-Jahren.

Vor seiner Zeit bei Jaguar arbeitete Callum als Chef-Designer beim britischen Studio TWR Design. Dort war er für das Design des Aston Martin DB7 mitverantwortlich, entwarf den Aston Martin Vanquish V12 und den DB9 – die beiden letztgenannten Modelle sind in der öffentlichen Wahrnehmung bis heute fälschlicherweise als Entwürfe des dänischen Designers Henrik Fisker bekannt. Ian Callum hat sich jetzt seinen Vanquish – dessen Studie hat er 1998 vorgestellt – und das damalige Design nachgebessert. Seinerzeit sei das Design perfekt gewesen, beschwichtigt Callum – aber inzwischen gäbe es Verbesserungs-Spielraum.

Reforged Callum Die Kohlefaser-Mittelkonsole ist vollkommen neu.

Viele neue Details

Mit dem Segen von Aston Martin versehen, heißt das erneuerte Modell Vanquish 25, wobei die 25 für die Anzahl der zu bauenden Exemplare steht. Und Callum betreibt einen hohen Aufwand: Die britische Spezialfirma R-Reforged zerlegt den Vanquish komplett, überholt einzelne Teile und baut ihn wieder zusammen. Callums Änderungen finden sich eher im Detail: Neue LED-Schweinwerfer, neuer Grill, neue Stoßfänger, Kohlefaser-Einfassungen für die Seitenfenster, Kohlefaser-Kiemen in den Seitenschwellern und neue in den Heckdiffusor integrierte Endrohre frischen die Optik auf. Die Nebelscheinwerfer sind zugunsten von Luftöffnungen für die Bremsen verschwunden und auch die alten Außenspiegelkappen im Boxhandschuh-Design hat Callum neu gezeichnet.

Reforged Callum Am oberen Ende der Mittelkonsole thront eine abnehmbare Uhr des englischen Luxusuhren-Herstellers Bremont.

Dem Innenraum rückt Ian Callum intensiver zu Leibe: Die komplett neue Kohlefaser-Mittelkonsole beherbergt einen Bildschirm. An ihrem oberen Ende thront eine abnehmbare Uhr des englischen Luxusuhren-Herstellers Bremont. Auch die Skalen der anderen Instrumente stammen von dem Uhrenbauer. Die Sitze bekommen Bezugsstoffe in einem modernen Design, in die Kopfstützen ist als Reminiszenz an Callum ein durchbrochenes leuchtend orangefarbenes „C“ gestickt. Hinter den Vordersitzen gibt es keine Notsitze mehr, sondern Platz für ein Maßkoffer-Set des englischen Lederwarenherstellers Mulberry.

Reforged Callum Die originalen Proportionen des Vanquish hat Ian Callum bewahrt.

Stärkerer Motor

R-Reforged belässt es beim Um- und Wiederaufbau nicht bei einer Erneuerung verschlissener Teile – der V12-Motor bekommt auch ein bisschen mehr Leistung. Durch eine neue Motorsteuerungs-Software, neue Nockenwellen und eine neue Abgasanlage steigt die Leistung um 60 auf, je nach Modell, bis zu 608 PS. Außerdem fliegt die originale elektrohydraulische Halbautomatik raus, dafür kommt eine neue Sechsstufen-Automatik rein. Neue Karbon-Bremsen steuert Aston Martin bei, hinzu kommen neue 20-Zöller von Michelin. Das Fahrwerk ist jetzt so abgestimmt, dass sich der Vanquish 25 wie ein aktueller Sportwagen fahren soll.

Für einen Vanquish 25 ruft Ian Callum 550.000 Pfund (umgerechnet aktuell zirka 607.697 Euro) auf – das Spenderfahrzeug ist immerhin schon im Preis mit drin.

Fazit

Ian Callum erfüllt sich einen Traum: Er ist einer der wenigen Designer, der die Chance hat, seinen über 20 Jahre alten Entwurf nachzubessern. Dabei kommt mit dem Aston Martin Vanquish 25 ein ansehnlicher Reise-Sportler heraus. Und nicht nur die moderne Optik dürfte den ein oder anderen Kunden überzeugen – allein schon der Tausch der elektrohydraulisch gesteuerten Halbautomatik gegen eine moderne Automatik könnte den Umbau lohnen. Die Kosten von über einer halben Millionen Euro pro Exemplar dürfte die wenigsten Interessenten abschrecken.