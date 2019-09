Audi A7 Sportback 55 TFSI E Quattro PHEV-Version mit 40 Kilometer E-Reichweite

Audi bietet den A7 jetzt auch in einer Plugin-Hybrid-Variante an. Die leistet 367 PS und kommt rund 40 Kilometer weit im reinen E-Betrieb.

Der Antriebsstrang des neuen Plugin-Hybriden Audi A7 Sportback 55 TFSI E Quattro besteht aus einem Zwei-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 252 PS und 370 Nm Drehmoment sowie einem 105 kW und 350 Nm starken Elektromotor, der in das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe integriert ist. Als Systemleistung gibt Audi für den A7 367 PS und 500 Nm an. Der allradgetriebene A7 PHEV beschleunigt von Null auf 100 km/h in 5,7 Sekunden, seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 250 km/h. Im reinen E-Betrieb soll der A7 mehr als 40 Kilometer weit kommen, die rein elektrisch erreichbare Höchstgeschwindigkeit wird mit 135 km/h angegeben.

Als Energiespeicher packt Audi eine 14,1 kWh große Lithium-Ionen-Batterie unter den Kofferraumboden. Der kommt zwar dennoch stufenlos daher, fasst aber nur noch maximal 1.235 Liter bei umgelegter Rückbank. Der Fahrer kann drei verschiedene Betriebsmodi abrufen.

A7 PHEV ab 77.850 Euro

Nachgetankt werden kann die A7-Batterie an der herkömmlichen Steckdose in sieben Stunden. Mit 400 Volt und 16 Ampere pro Phase dauert eine Vollladung nur rund zweieinhalb Stunden. Optional gibt es ein Mode 3 Kabel mit Typ 2 Stecker zur Verwendung an öffentlichen Ladesäulen. Per App lassen sich der Ladevorgang sowie alle Fahrzeugfunktionen überwachen sowie die Vorklimatisierung einstellen.

Optisch punktet der Audi A7 Sportback 55 TFSI E Quattro unter anderem mit einem serienmäßigen S-Line-Exterieur-Paket, LED-Scheinwerfern, Sportsitzen, Virtual Cockpit und 19-Zoll-Alufelgen. Der Audi A7 Sportback 55 TFSI E Quattro ab 77.850 Euro ab sofort bestellbar. Die Markteinführung beginnt im dritten Quartal 2019.