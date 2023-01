Luxus-Offroader von Audi Audi plant Geländewagen als G-Klasse-Konkurrent

Gerade erst hat Audi mit dem Active Sphere Concept einen futuristischen Zwitter aus SUV und Pick-up vorgestellt, da kommen schon die nächsten Gerüchte zur zukünftigen Entwicklung ums Eck. Angeblich sollen die Ingolstädter verstärkt darüber nachdenken, neben den Oberklasse-SUV auch einen waschechten Geländewagen mit hoher Offroad-Kompetenz und gleichzeitig erlesenem Luxus auf den Markt zu bringen.

Dazu zitiert die britische Seite Autocar den Audi Chefdesigner Marc Lichte, dass ein solches Fahrzeug auf einer anderen Konzernplattform als der für Oberklassefahrzeuge entwickelten Premium Plattform Electric (PPE) basieren würde. Und: "Es gibt Potenzial, weil es nur zwei Premium-Player gibt, und ich denke, es gibt einen Platz für einen dritten" so Lichte laut Autocar. Ein Dementi klingt anders.

Den Mercedes G im Visier

Mit den beiden anderen "Premium-Playern" bei den großen Luxus-Geländewagen spielt Lichte zweifellos auf Mercedes und Land Rover an, auch wenn Jeep sich da wahrscheinlich auch gerne einsortieren würde. Klar ist aber, dass vor allem der Mercedes G angesichts seiner beachtlichen Verkaufszahlen und gewaltiger Gewinnmargen das Ingolstädter Interesse an einem alternativen Angebot weckt.

VW Könnte die Basis bilden: Künftiger Scout für den US-Markt

Bei der Suche nach einer möglichen Plattform für einen solchen ultimativen Audi-Offroader wird man schnell fündig. Im Jahr 2020 hatte die VW Nutzfahrzeugsparte Traton den Lkw-Hersteller Navistar aus den USA übernommen. Im Gepäck von Navistar befanden sich auch die Markenrechte am früheren Geländewagenhersteller International Harvester Scout. 2022 vermeldete Volkswagen dann, dass unter dem Namen Scout ab 2026 ein vollelektrischer Offroader auf den Markt kommen soll, der sich vor allem gegen die amerikanischen Hardcore-Geländewagen vom Schlage eines Jeep Wrangler oder Ford Bronco wenden soll.

Die Leiterrahmenplattform des künftigen Scout wäre entsprechend eine ideale Möglichkeit, einen robusten Offroader mit hoher Geländekompetenz zu entwerfen, der mit Audi-Expertise gleichzeitig höchsten Luxus für die Passagiere bieten würde. Auch ein Partner ist hierfür relativ wahrscheinlich: Bei Magna Steyr in Österreich wird nicht nur seit Jahrzehnten die G-Klasse produziert, das Unternehmen hat auch mit der Entwicklung des Ineos Grenadier oder der Offroad-Legende Pinzgauer einen ausgezeichneten Ruf in der Branche.

Magna International Inc. Magna hat als Entwickler und Auftragsfertiger eine hohe Expertise für Geländewagen und Elektromobilität – ein idealer Partner für das Projekt.

Gelände kann man bei Magna, Automobilproduktion auf höchstem Level auch. Neben der G-Klasse fertigt das Unternehmen in Graz aktuell zum Beispiel die Jaguar-Modelle E- und I-Pace und den BMW Z4. Und nicht zuletzt: Die Entwicklung des künftigen Scout Geländewagen soll nach Branchen-Gerüchten ebenfalls bei Magna Steyr laufen, auch die Auftragsproduktion dieser Baureihe durch Magna ist im Gespräch. Günstige Voraussetzungen also, dort gleich noch einen Audi-Ableger zu integrieren. Wie es mit dem derzeit noch lediglich angedachten Audi-Projekt weitergeht, muss die Zukunft weisen. Ein möglicher Fahrplan ist jedoch bereits in Sicht: 2026 soll die Marke Scout mit dem ersten Modell wiederbelebt werden, ein Jahr darauf in 2027 könnte Audis G-Gegner Premiere feiern.

Umfrage 3 Mal abgestimmt Audi und Luxus-Geländewagen – passt das zusammen? Klar, die haben "Quattro" erfunden. Niemals, es kann nur einen G-eben. mehr lesen

Fazit

Laut Audi Chefdesigner Marc Lichte denken die Ingolstädter darüber nach, einen ultimativen Luxus-Geländewagen als Antwort auf die G-Klasse von Mercedes zu entwickeln. Angetrieben natürlich rein elektrisch, könnte der G-Audi 2027 auf der Plattform des künftigen US-Geländewagen Scout basieren und mit hoher Geländekompetenz auftrumpfen.