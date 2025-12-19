BAIC ELMT Max Concept: China baut den cooleren Jeep Wrangler

Die auf Geländewagen spezialisierte Submarke des chinesischen BAIC-Konzerns, Beijing Off-Road, hat ein neues Konzept vorgestellt, das bei Offroad-Fans für Furore, bei Ford und Jeep hingegen für Stirnrunzeln sorgen dürfte. Denn das ELMT Max-Concept nimmt speziell mit dem außergewöhnlichen Tür-Design, aber auch bei der Grundform und dem Einsatzspektrum den Ford Bronco und den Jeep Wrangler ins Visier. Es bietet dabei aber sehr viele abgefahrene Features und einen ziemlich coolen Look.

Hybrid oder Elektro? Welches Auto die Basis für den ELMT Max bildet, verrät BAIC zwar nicht, es dürfte sich aber um die Plattform des jüngst modernisierten Beijing BJ40 handeln. Wer sich darunter nichts vorstellen kann: Den BJ40 hatte 2023 ein italienischer Importeur unter dem Markennamen ICKX vorgestellt, hier gibt es die Details dazu. Im Fall des neuen Konzepts spekulieren chinesische Medien über einen Hybrid-Antrieb aus dem BAIC-Regal, der einen 1,5-Liter-Benziner und einen Elektromotor zu einer Gesamtleistung von rund 400 PS kombiniert. Wir tippen aufgrund einiger besonderer Details eher auf einen reinen Elektroantrieb.

Viel interessanter als die spekulative Antriebsquelle sind allerdings die Details am ELMT Max. Das geht schon beim erwähnten Styling los, welches beweist, dass man das von Jeep "erfundene" Thema "Geländewagen ohne Türen" auch in der Neuzeit so designen kann, dass es schick aussieht. Was man beispielsweise dem für 2026 angekündigten Jeep Recon nicht ohne Weiteres attestieren kann.

Jeep Optisch nicht ganz so gelungen: Der kommende Jeep Recon will auch mit fehlenden Türen glänzen.

Das ELMT Max-Concept hat aus mehreren Perspektiven Hingucker-Potenzial. Die Front mit dem eingezogenen Grill, den abgesetzten Radhausabdeckungen und der breiten Schürze interpretiert klassische Geländewagen-Optik und holt diese mit stylisher LED-Beleuchtung in die Neuzeit. In der Seitenansicht fällt neben der offenen Rahmenstruktur an den Sitzplätzen das geschlossene Heckabteil mit abfallender Dachlinie auf, das an Rallye-Raid-Fahrzeuge erinnert. Das Konzept steht dabei auf standesgemäß großer Bereifung in der Dimension 37x13.5 R20.

Durchsichtige Halbtüren Im Cockpit sind Schalter Mangelware; die Bedienelemente konzentrieren sich auf das oben offene Lenkrad und die an einer mittigen Befestigung installierte Multimedia-Einheit. Weitere Optionen bieten bei eingebauten Halbtüren (die aus durchsichtigem Kunststoff sind) die dort montierten Bedienmodule. In röhrenförmigen Elementen hinter dem Lenkrad befinden sich weitere Einstellmöglichkeiten, die auf ein verstellbares Fahrwerk und die Funktion von Differenzialsperren hindeuten.

Das Konzeptfahrzeug ist mit vier Einzelsitzen ausgerüstet, wobei sich die Rücklehnen der hinteren Sitze mit einer etwas kuriosen Seil-Konstruktion statt einer festen Mechanik befestigen lassen. Das soll bei Nichtbenutzung mehr Laderaum bringen. Besonders abgefahren ist eine Stoffabdeckung auf der Fronthaube, die sich zusammenrollen lässt. Das schafft eine spektakuläre Belüftung für den Innenraum, solange man nicht in der Staubfahne eines Vordermanns durch die Botanik fährt.

Ob das ELMT Concept nur eine Fingerübung der Designer war oder ein handfestes Serienfahrzeug folgen wird, lässt BAIC unbeantwortet. Außer dem Bildmaterial gibt es keinerlei Informationen. Potenzial hätte ein solches Modell allemal, vor allem in den USA. Angesichts der Schlagzahl chinesischer Hersteller könnte das eher früher als später der Fall sein.