Bentley Bentayga Hybrid Zwei Neue mit Stecker

Die Kombination Bentley, Hybrid und SUV sind nicht neu. Mit den neuen Modellen Bentayga S Hybrid und Bentayga Azure Hybrid stehen den Kunden mit ökologischem Anspruch allerdings zwei neue Optionen zur Wahl – die eine etwas sportlicher, die andere noch komfortbetonter.

Update für den Hybridantrieb

Beiden gemein ist ein leicht überarbeiteter Hybridantriebsstrang. Die Kombination aus dem drei Liter großen V6-Turbobenziner und dem auf 100 kW und 400 Nm erstarkten Elektromotor legt bei der Systemleistung auf nun 462 PS zu. Bislang steuerte der E-Motor nur 95 kW und 350 Nm bei. Zugelegt hat auch die Batterie von 17,3 auf 18 kWh Die rein elektrische Reichweite geben die Briten allerdings nur mit 44 Kilometer an. Bislang werden für den Hybrid 50 Kilometer genannt. Der neue Antrieb beschleunigt den Bentayga Hybrid in 5,3 Sekunden von Null auf 100 km/h und erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 254 km/h.

S-Version mit Speed-Anleihen

Für das sportlichere Fahrgefühl im Bentayga S Hybrid sorgen ein neu abgestimmter Motorsound der Sportabgasanlage im Sportmodus – der zudem künstlich nachgeschärft werden kann – sowie ein straffer abgestimmtes Fahrwerk und ein etwas lascher agierendes ESP. Wie bei allen S-Modellen von Bentley ersetzt die Blackline-Spezifikation poliertes Metall an der Karosserie mit Ausnahme des Bentley-Flügel-Emblems durch Schwarz. Ebenfalls in Schwarz hüllen sich die Seitenschweller und die Außenspiegel. Dunkel getönte Scheinwerfer, ein schwarzer Kühlergrill sowie eine Frontschürze im Speed-Stil unterstreichen den sportlichen Auftritt. Zum S-Paket gehören auch 22 Zoll große Leichtmetallräder, die in Silber oder Schwarz im Kontrast zu den rot lackierten Bremssätteln stehen. Am Heck runden ein Heckklappenspoiler im Speed-Stil, dunkel getönte Rückleuchten und schwarze geteilte ovale Endrohre das optische Paket ab.

Das Interieur des S-Modells kombiniert Leder mit genoppten Kunstlederoberflächen, wobei verschiedene Kontrastfarbkombinationen zu haben sind. Die Instrumente tragen Grafiken im Performance-Stil wie beim Bentayga, jedoch mit einem zusätzlichen PHEV-Leistungsmesser im Drehzahlmesser. Dazu gibt es noch S-Embleme auf der Instrumententafel und den Kopfstützen sowie beleuchtete Einstiegsleisten.

Mehr Komfort im Azure

Wer die Azure-Spezifikation ordert erhält 22-fach einstellbare Komfort-Vordersitze mit Klima- und Belüftungsfunktion. Die Assistenzsysteme agieren mit einer, wie Bentley es nennt, Touring-Abstimmung. Im Cockpit dürfen sich die Passagiere über Sitze mit einer speziellen Rauten-Steppung – Bentley nennt sie Wellness-Steppung – freuen. Bei den Holzapplikationen ergänzen die offenporigen Furniere Dark Walnut, Crown-Cut Walnut und Koa das bestehende Angebot. Darüber hinaus können Kunden aus 15 Lederfarben sowie unzähligen Kontrastnähten und Kedern ihre Lieblingskombination generieren. Ein Azure-Emblem auf der Armaturentafel, beleuchtete Einstiegsleisten und eine Azure-Stickerei auf den Sitzen runden zusammen mit neuen Pedalen und einem zweifarbigen beheizbaren Lenkrad die Innenausstattung ab.

Äußerlich setzt der Azure auf viel Chromschmuck, ein Azure-Emblem, einen Jewel-Tankdeckel sowie Zehn-Speichen-Felgen im 22-Zoll-Format.

Und nun die schlechte Nachricht: Die neuen Hybrid-Modelle sollen zwar weltweit angeboten werden, sind aber derzeit nicht in der EU, Großbritannien oder der Schweiz zu haben.

Fazit

Bentley ergänzt sein Bentayga-Hybrid-Angebot um die Modelle S und Azure – das eine sportlicher, das andere noch komfortabler. Dazu gibt es einen leicht leistungsgesteigerten Hybridantrieb.