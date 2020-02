Bentley Bacalar Mulliner zeigt Zukunft des Coachbuildings

Der britische Autobauer Bentley will auf dem Genfer Autosalon mit der Studie Bacalar einen Ausblick darauf geben, welche Möglichkeiten der Individualisierung Kunden künftig offenstehen.

Mit der Studie EXP 100 GT hatten die Briten bereits gezeigt, wie ein möglicher großer und luxuriöser Reisewagen der Zukunft aussehen könnte. Auf dem Genfer Autosalon 2020 soll jetzt ein weiterer Entwurf zum Thema GT stehen.

Bentley

Mit einem ersten Teaserbild, das außer einer dunklen Leichtmetallfelge nichts zeigt, kündigt Bentley die Studie Bacalar an. Der Bentley Bacalar wird bei der Spezialabteilung Mulliner komplett in Handarbeit aufgebaut und soll sich optisch am vorgenannten EXP 100 GT orientieren. Zum Bau sollen weitestmöglich nachhaltig gewonnene oder verarbeitete Werkstoffe zum Einsatz kommen.