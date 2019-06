Neuer BMW 3er Touring 2019 (G21) Klapp-Heckfenster bleibt, PHEV kommt

Der neue 3er hat als Limousine die Fahrspaßfraktion schon in den ersten Tests begeistert. Auf agiles Handling dürfen sich also auch die Kunden des beliebten Touring freuen. BMW zeigt Fotos vom neuen Kombi jetzt und stellt ihn auf der IAA dem Publikum vor.Wie das Stufenheck dürfte der Touring bei der Fahrdynamik zulegen, obwohl er zwei Zentner mehr mit sich rumträgt. Doch im Vergleich zum Vorgänger soll der Touring bis zu zehn Kilogramm weniger wiegen – trotz gewachsener Abmessungen und Karosseriesteifigkeit.

Bei der ersten Begegnung ließ sich das nicht verifizieren, aber ein paar handfeste Neuerungen konnten wir begutachten: So wuchs das Kofferraumvolumen nominell nur um fünf Liter, aber der sichtbare, nicht in Fächern verborgene Laderaum nahm immerhin um 32 Liter zu. Von den zwei Fächern im Ladeboden nimmt eines jetzt Laderaumabdeckung und Trennnetz passgenau und klapperfrei auf. Der Kofferraum selbst ist 11,2 Zentimeter breiter und die Heckklappe im oberen Bereich sogar 12,5 Zentimeter.

Der neue BMW 3er Touring im Video-Check

6:19 Min.

Die nicht nur für enge Parklücken praktische, weil separat zu öffnende Heckscheibe haben die Entwickler den Controllern auch beim neuen Modell abgetrotzt – zum Glück. Die Heckklappe selbst öffnet weiterhin serienmäßig elektrisch, berührungslos aber nur gegen Aufpreis.Extra kostet auch das Laderaumpaket mit den aus dem X5 bekannten Antirutschschienen. Deren Gummi-Innenteil fährt automatisch aus, sobald die Heckklappe schließt, und hindert Gepäckstücke am Verrutschen. Das eher komplizierte Fixiersystem aus Schienen und Gurten ist passé.

Motoren aus der Limousine

Die Motoren des 3er Touring sind aus der Limousine bekannt. Auch der Plug-in-Hybrid des 330e. Den gab es im Vorgänger-Touring allerdings nicht. Im neuen Kombi will BMW ihn ab Sommer 2020 anbieten. Das Hybrid-System besteht aus dem 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner des 320i (184 PS) und einer E-Maschine (109 PS) im 8-Gang-Automatik-Getriebe. Die Systemleistung steigt im neuen XtraBoost-Modus auf bis zu 292 PS, 40 PS mehr als normal (für maximal 10 Sekunden). Damit beschleunigt der BMW 330e Touring in 6,1 Sekunden von null auf 100 km/h. Der kombinierte Kraftstoffverbrauch soll bei 1,8 bis 2,3 Liter je 100 Kilometer liegen und die CO2-Emissionen auf bei 42 bis 52 pro Kilometer (NEFZ, nach WLTP ermittelt). Der Stromverbrauch soll zwischen 15,7 und 16,3 kWh je 100 Kilometer liegen. Rein elektrisch kommt der 330e bis zu 66 Kilometer weit (NEFZ). Damit kommt der BMW 330e Touring in Deutschland in den Genuss der reduzierten Dienstwagenbesteuerung.

Modell 318d 320d 330d xDrive 320i 330i M340i xDrive Zylinder 4 4 4 3 4 6 PS/KW 150/110 190/140 265/195 184/135 258/190 374/275 max. Drehm. 320 400 580 300 450 500 Leergew. (DIN) k.A. 1565 1745 k.A. 1575 k.A. cW-Wert k.A. 0,27 0,27 0,27 0,27 k.A. 0-100 km/h (s) 8,9 7,5 5,4 7,6 5,9 4,5 Vmax 216 229 250 230 250 250 Verbrauch (l) 4,5 - 4,9 4,6 - 4,8 4,5 - 4,7 5,8 - 6,3 6,0 - 6,4 7,1 - 7,5 Basispreis (€) 39.400 42.000 53.250 41.500 46.050 63.250 Modell 318d 320d 330d xDrive 320i 330i M340i xDrive Zylinder 4 4 4 3 4 6 PS/KW 150/110 190/140 265/195 184/135 258/190 374/275 max. Drehm. 320 400 580 300 450 500 Leergew. (DIN) k.A. 1565 1745 k.A. 1575 k.A. cW-Wert k.A. 0,27 0,27 0,27 0,27 k.A. 0-100 km/h (s) 8,9 7,5 5,4 7,6 5,9 4,5 Vmax 216 229 250 230 250 250 Verbrauch (l) 4,5 - 4,9 4,6 - 4,8 4,5 - 4,7 5,8 - 6,3 6,0 - 6,4 7,1 - 7,5 Basispreis (€) 39.400 42.000 53.250 41.500 46.050 63.250

Besser ausgestattet, kaum teurer als bisher

Vor dem Laderaum ist der Touring ganz der neue Dreier: etwas mehr Knie- und Kopfraum, Cockpit und iDrive-Bedienung im Stil des Hauses. Die Serienausstattung hat BMW etwas aufgestockt: LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten, 17- statt 16-Zoll-Räder, Vorfeld- und Lesebeleuchtung, klappbare Kopfstützen, Leder-Sportlenkrad, Akustikverglasung sowie die Dachreling sind jetzt immer dabei. Die Preise steigen teils um wenige Hunderter, teils sinken sie gar. Der 318d etwa wird jetzt 200 Euro günstiger, der 320d um 150 Euro, der 330i wird gar um gut 1000 Euro weniger kosten. Nur der jetzt 374 PS starke M340i xDrive wird im Vergleich zum 340i xDrive aus dem Vorgänger um 4650 Euro teurer.

Der 3er Touring in Bildern: BMW 3er Touring Tom Kirkpatrick 1/17 Der neue BMW 3er Touring steht ab 28. September beim Händler. Fotos gibt's schon jetzt. Bis zur B-Säule entspricht der Kombi der Limousine. Tom Kirkpatrick 1/17 Der neue BMW 3er Touring steht ab 28. September beim Händler. Fotos gibt's schon jetzt. Bis zur B-Säule entspricht der Kombi der Limousine. Tom Kirkpatrick 2/17 Das Cockpit des neuen 3er - auf Wunsch sind die Instrumente digital. Über der Mittelkonsole sitzt immer ein Touchscreen. Tom Kirkpatrick 3/17 Das Sport-Lederlenkrad ist jetzt Serie. Tom Kirkpatrick 4/17 Wie die Limousine profitiert der Kombi vom gewachsenen Knieraum im Fond (plus 1,1 Zentimeter). Das reicht gut für 1,84 Meter große Redakteu- re. Und für drei Kindersitze (zwei davon mit Isofix) Tom Kirkpatrick 5/17 Spannender ist beim Touring aber natürlich das Heck mit dem jetzt 500 Liter großen Laderaum. Tom Kirkpatrick 6/17 Vom Voränger: die separat zu öffnende Heckscheibe. Die Lösung ist bei den Kaufleuten wenig beliebt, weil teuer. Aber nicht nur in engen Parklücken praktisch. Tom Kirkpatrick 7/17 Aus dem X5: Metallschienen mit Gummi-Innenteil, das Elektomotoren nach oben drücken, sobald die Heckklappe schließt. So sollen die Gummistopper Koffer oder Gepäck am Herumrutschen im Kofferraum hindern. Tom Kirkpatrick 8/17 Für Rollo und Trennnetz gibt es im Kofferraum ein Fach, wo beides passgenau unterkommt. Tom Kirkpatrick 9/17 Verstauen geht einfach, wenn man es einmal ausprobiert hat. Tom Kirkpatrick 10/17 Do scheppert nix: Rollo und Netz sind sauber arretiert. Tom Kirkpatrick 11/17 Beides ist bei Bedarf einfach im Laderaum zu installieren. Tom Kirkpatrick 12/17 500 Liter fasst der Kofferraum - der nicht hinter Klappen verborgene Platz wuchs um 32 Liter. Tom Kirkpatrick 13/17 Sind alle Lehnen hinten umgelegt, fasst der Laderaum 1510 Liter. Tom Kirkpatrick 14/17 Die Lehnen sind im Verhältnis 40:20:40 geteilt umlegbar. Tom Kirkpatrick 15/17 Das praktische Heck kostet Windschlüfigkeit: Der cW-Wert liegt beim Kombi bestenfalls bei 0,27, die Limousine kommt auf 0,23. Tom Kirkpatrick 16/17 Wie in der Limousine tun meist 4-Zylinder unter Haube Dienst, den 3-Zylinder Benziner (318i) gibt es zu Beginn zumindest noch nicht. 6-Zylinder gibt es auf jeden Fall auch: im 330d oder im M340i xDrive. Tom Kirkpatrick 17/17 Bei der Kraftübertragung verdrängt das 8-Gang-Automatik-Getriebe zunehmend die manuelle 6-Gang-Schaltung. Nur für die 4-Zylinder-Benziner ist es noch Standard.

Fazit

Neben dem sportlicheren Charakter der Limousine hat BMW dem Touring Feinschliff bei den praktischen Qualitäten angedeihen lassen: Mehr nutzbarer Kofferraum, besser zugänglich, praxistauglichere Unterbringungsmöglichkeiten für Rollo und Netz sowie gegen Aufpreis die schicken Antirutschleisten. Was blieb: die separat zu öffnende Heckscheibe. Der Preisunterschied zur Limousine steigt auf 1350 (330i) bis 1550 Euro (320i, 318d). Der Beliebtheit des 3ers mit Kombiheck dürfte das keinen Abbruch tun.