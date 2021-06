Sondermodell BMW 8er Cabrio Von dem gibt es nur zehn Exemplare

BMW legt das 8er Cabrio als Sondermodell The 8 Edition Haute Couture auf. Die gibt es nur zehn Mal und nur in der Schweiz und in Liechtenstein.

Exklusiv für Kunden auf den Märkten in der Schweiz und in Liechtenstein hat BMW das Sondermodell The 8 Edition Haute Couture konfektioniert. Von der Sonderserie auf Basis des BMW M850i xDrive Cabriolet werden nur zehn Exemplare gebaut.

Um auch diese zehn Modelle noch weiter zu differenzieren, können Kunden für das Verdeck die drei Farben Marine Blau, Bordeaux Rot und Braun wählen. Die Karosseriefarbe dagegen wird einheitlich gewählt, hört auf den Namen Frozen Brilliant White metallic und kommt von BMW Individual.

Weißes Leder mit farbigen Nähten

Auf das Exterieur-Design abgestimmt präsentiert sich die Innenausstattung. Die Polsterung kommt ebenfalls von BMW Individual und setzt auf Vollleder Merino in der Farbe Opalweiß mit Kontrastnähten in den Varianten Polarblau, Feuerrot beziehungsweise Haselnuss. Die Farbe orientiert sich dabei jeweils an der Verdeckfarbe. Die Mittelkonsole ziert ein "Edition Haute Couture"-Metall-Emblem mit der fortlaufenden Seriennummer. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch eine maßgeschneiderte Fahrzeugabdeckung in Blau, Rot oder Braun – passend zur jeweiligen Verdeckfarbe und mit eingestickter Sonderbeschriftung "Haute Couture".

Preise für das BMW 8er Cabrio als Sondermodell "The 8 Edition Haute Couture" nennt BMW noch nicht.

Fazit

BMW verwöhnt seine Kunden in der Schweiz und in Liechtenstein wieder mal mit einer exklusiven Sonderedition. "The 8 Edition Haute Couture" basiert auf dem BMW M850i xDrive Cabriolet und wird nur zehn Mal gebaut.