Chevrolet Corvette C8 Grand Sport: US-Sportler mit neuem Dampfhammer-V8

Im Vorfeld der Präsentation wurde schon viel über den neuen V8-Motor für die Corvette C8 gemunkelt. Jetzt ist er da. Und gleich in doppelter Form. Mit dem Modelljahr 2027 lässt Chevrolet die traditionsreiche Modellbezeichnung Grand Sport wieder aufleben, und ergänzt sie mit dem Grand Sport X gleich um ein neues Kapitel.

Herzstück beider Modelle ist der komplett neu entwickelte V8-Saugmotor mit 6,7 Liter Hubraum, der sechsten Small-Block-Generation, die in anderen Varianten in weiteren GM-Modellen zu Einsatz kommen wird. Das LS6-Aggregat wird zudem auch zum Hauptmotor im Basismodell Corvette Stingray, wo er das alte 6,2-Liter-Triebwerk ablöst. Mit seinen 409 Kubikzoll Hubraum und einer Verdichtung von 13,0:1 presst der LS6 satte 535 PS und 705 Nm aus seinen acht Brennräumen. Für Standfestigkeit sorgen ein neues Schmiersystem, geschmiedete Pleuel und Kolben sowie ein neues Abgassystem. Geblieben ist die bewährte Stoßstangentechnik zur Ventilsteuerung. Geschaltet wird nach wie vor per Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe.

C8 Grand Sport als reiner Sauger Die Corvette C8 Grand Sport wendet sich an die Puristen unter den Fahrdynamikern. Geboten werden klassischer Hinterradantrieb, Magnetic Ride Control, das Touring-Fahrwerk und Michelin Pilot Sport-Ganzjahresreifen. Gegen Aufpreis ist das Z52 Sport Performance Paket erhältlich. Es umfasst ein strafferes Fahrwerk, den Michelin Pilot Sport 4S Sommerreifen und die Hochleistungsbremsanlage aus dem Corvette Z06. Noch schärfer wird die Grand Sport mit dem Z52 Track Performance Paket. Das bietet zusätzlich Carbon-Keramik-Stopper, Michelin Pilot Sport Cup 2R-Reifen, ein noch rennstreckenorientierter abgestimmtes Fahrwerk, einen Carbon-Frontsplitter, Dive Planes, neue Seitenschwellerverkleidungen, einen neuen Heckflügel sowie modifizierte Unterbodenverkleidungen.

C8 Grand Sport X als Hybrid mit Allradantrieb Mit der C8 Grand Sport X legt GM eine Sportversion mit Hybrid- und Allradantrieb unterhalb der ZR1X auf. Die Kombination aus neuem V8 und einem Elektromotor an der Vorderachse bringt es hier auf 721 PS. E-Antrieb samt Akku stammen direkt aus der ZR1X, und ermöglicht auch der Grand Sport X eine rein elektrischen Fahrmodus, der bis zu 80 km/h erlaubt.

Design mit Retro-Elementen Beim Design der neuen Grand Sport-Modelle hat GM weit in seiner Historie geblickt. Die charakteristischen Grand Sport-Streifen auf der Karosserie, waren schon an den Kotflügeln der C4-, C6- und C7-Modelle zu sehen. Als Anspielung auf die neue Position des V8-Motors in der Corvette C8 jetzt hinter dem Cockpit sitzen auch die Streifen jetzt auf den hinteren Kotflügeln.

Sondermodell zum Marktstart Auch die angebotene Farbpalette greift auf die Archive zurück und lässt Admiral Blue Metallic, einen charakteristischen Farbton aus der C4-Ära, wieder aufleben. Zum Start der neuen Grand Sport-Modellreihe legt Corvette eine Launch-Edition mit exklusiver Interieurgestaltung auf. Die setzt auf zahlreiche Oberflächen in Santorini Blue, verziert mit roten Ziernähten und Akzenten. In die Kopfstützen sind Grand Sport-Motive geprägt, die sich auch in den Fußmatten wiederfinden. Die Armaturentafel ist mit Leder bezogen, das Lenkrad trägt eine 12-Uhr-Markierung. Eine Launch-Edition-Plakette auf den Lautsprechern und ein Grand Sport-Lenkrademblem runden das Paket ab, das mit verschiedenen Außenfarben und diversen Zierstreifen kombinierbar ist.

Exklusiv für die Grand Sport-Modelle entwickelt wurden die Zehnspeichen-Schmiedefelgen, die in vier Versionen zu haben sind. Alternativ steht die Grand Sport auch auf Fünfspeichen-Carbonrädern.

Zu haben sind die Corvette C8 Grand Sport und Grand Sport X als Coupé oder als Cabrio mit herausnehmbarem Dachteil. Preise für die neuen Varianten nennt GM noch nicht.