Neues Motoren-Lineup für Chevrolet Corvette

US-Autobauer General Motors legt 2027 eine neue Generation des Small-Block-V8 auf. Der soll in verschiedenen Konfigurationen in diversen Modellen vom verschiedenen Fahrzeugen vom Chevrolet Silverado 1500 über SUVs bis hin zur Chevrolet Corvette C8 zum Einsatz kommen.

Mehr Hubraum für Basis-V8 Im Sportwagen dürfte eine besonders potente Version des künftig bis zu 6,7 Liter großen Achtzylinder verbaut werden – mit hohem Aluminiumanteil, reichlich Drehvermögen und spezieller Einspritztechnik. Allerdings bleibt es dem Vernehmen nach bei der Cross-Plane-Auslegung und der bewährten Stoßstangen-Technologie für die Ventilsteuerung.

Auf einer US-Händlertagung in Las Vegas wurde jetzt angeblich der Einsatz des neuen 6,7-Liter-Triebwerks in der Corvette C8 konkretisiert. Wie Instagram-User zr1_m7, der nach eigenen Angaben an dieser Tagung teilgenommen hat, mitteilt, bildet der neue Achtzylinder die künftige Basismotorisierung für die Corvette.

In der Basiskonfiguration soll der 6,7-Liter-Small-Block mit 530 bis 550 PS kommen. Der aktuell verbaute 6,2-Liter-V8 bringt es auf 482 PS und 613 Nm. In der neuen Grand Sport-Version wird wie gehabt die Fahrwerkstechnik der Z06 mit dem Motor der Stingray, also dem neuen 6,7-Liter-V8 kombiniert.

Neue Hybrid-Variante GM deutet aber auch eine zweite Grand Sport-Variante an. Die könnte den neuen Achtzylinder mit dem Elektromotor aus der Corvette E-Ray an der Vorderachse kombinieren. Die Gesamtleistung würde damit auf rund 720 PS steigen. Zusätzlich wäre Allradantrieb an Bord. Zur Abgrenzung gegenüber der normalen C8 Grand Sport wäre eine Namenserweiterung auf Grand Sport X denkbar. Noch offen ist, ob die neue C8 Grand Sport X die C8 E-Ray nicht komplett ersetzt.

Ganz oben im Angebot bleibt es wohl weiter bei den Modellen Z06, sowie ZR1 und ZR1X, die allesamt den 5,5-Liter-Flatplane-V8 nutzen. In der Z06 leistet der als Sauger 645 PS und 595 Nm Drehmoment. Die Biturbo-Versionen in den ZR1-Modellen leisten bis zu 1.250 PS.