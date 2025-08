Chevrolet Corvette fährt Nürburgring-Rekorde: Die C8 demütigt Ford

Um den Titel schnellstes US-Car auf der Nürburgring-Nordschleife ist in jüngster Vergangenheit ein heißer Kampf zwischen entbrannt. Ford hat mit dem Mustang GTD ein ganz heißes Eisen im Feuer. Im Dezember 2024 brannte der Hardcore-Mustang eine Zeit von 6:57.685 Minuten auf den Nürburgring-Asphalt. Im Mai 2025 legte Ford nach und verbesserte sich mit dem GTD auf 6:52.072 Minuten. Damit ging der Titel "schnellstes US-Car auf der Nordschleife" an Ford. Bislang stand die Bestmarke hier auf dem Konto der Dodge Viper ACR mit einer Zeit von 7:01 Minuten.

Von den absoluten Bestzeiten auf der Nordschleife sind alle vorgenannten aber weit entfernt. Bei den Supersportwagen steht der Mercedes-AMG One mit 6:29.090 Minuten ganz oben in der Zeitenliste, bei den Prototypen der Porsche 919 Hybrid Evo mit 5:19.546 Minuten.

Ford nimmt den Fehdehandschuh auf

Ford-CEO Jim Farley nimmt es sportlich. Als Kommentar auf den Instagram-Post von Corvette gratulierte der Ford-Boss zu den Rekordfahrten und kündigte gleichzeitig mit einem "Game on!" an, den Fehdehandschuh aufzunehmen. Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, wann Ford mit dem Mustang GTD an die Nordschleife zurückkehrt.