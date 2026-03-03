Citroën Berlingo wieder mit Diesel- und Benzin-Motoren: Zum Jubiläum zurück zum Verbrenner

Der Citroën Berlingo feiert 30. Geburtstag, und zum runden Jubiläum gibt es wieder eine Auswahl an Verbrennermotoren. Damit rückt die Marke vom bisherigen "Electric only"-Konzept für die Pkw-Version des kleinen Kastenwagens ab und bietet den Familienfreund mit drei neuen Antrieben an. Der Hochdach-Kombi erhält einen 1,5-Liter-Diesel in zwei Leistungsvarianten und einen neuen Benziner als Einstiegsmotorisierung.

Diesel mit 130 PS Im Mittelpunkt der Rückkehr zur Multi-Energie-Strategie stehen die beiden 1,5-Liter-Dieselaggregate. Der Diesel 100 leistet 75 kW/100 PS, der Diesel 130 kommt entsprechend auf 96 kW/130 PS. Beide Varianten sind mit manuellem Getriebe erhältlich, die stärkere Ausführung optional zusätzlich mit Automatikgetriebe. Der kombinierte Verbrauch liegt je nach Version zwischen 5,3 und 5,7 Litern pro 100 Kilometer. Mit dieser Motorisierung richtet sich der Berlingo, insbesondere an Vielfahrer und Nutzer mit regelmäßig langen Etappen auf dem Fahrplan.

Wer lieber Benzin tankt, erhält eine Einstiegsmotorisierung zurück. Der Dreizylinder-Turbobenziner mit 81 kW/110 PS entwickelt ein maximales Drehmoment von 205 Newtonmetern. In Kombination mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe und Stop-Start-System ergibt sich ein kombinierter WLTP-Verbrauch von 6,3 Litern pro 100 Kilometer.

Elektro-Berlingo bleibt Parallel dazu bleibt der rein elektrische Citroën ë-Berlingo im Programm. Er nutzt eine 50-kWh-LFP-Batterie und erreicht im WLTP-Kombizyklus eine Reichweite von bis zu 340 Kilometern. An DC-Schnellladesäulen lässt sich die Batterie mit bis zu 100 kW in rund 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent laden. Für die Routen- und Ladeplanung steht die e-ROUTES-App zur Verfügung, die Ladepunkte entlang der Strecke berücksichtigt und entsprechend kalkuliert.

Unabhängig vom gewählten Antrieb bleibt das Grundkonzept unverändert. Der Berlingo ist in zwei Längen erhältlich: als Variante M mit 4,40 Meter Außenlänge und als XL mit 4,75 Meter. Je nach Ausführung stehen fünf oder sieben Sitzplätze zur Verfügung. Die Ausstattungslinien Plus und Max differenzieren das Angebot weiter.

Flexibler Innenraum Im Innenraum setzt das Modell weiterhin auf Variabilität. Drei einzeln umklappbare Rücksitze ermöglichen flexible Konfigurationen, der Beifahrersitz lässt sich ebenfalls umlegen. Dadurch entsteht eine maximale Ladelänge von bis zu 2,70 Meter in der Version M und bis zu 3,05 Meter im XL. Das maximale Ladevolumen beträgt bis zu 2.100 Liter. Optional sind Advanced Comfort Sitze erhältlich. Ein zentrales Infotainmentsystem mit 10-Zoll-Touchscreen bündelt die wichtigsten Funktionen. Die Federungsabstimmung ist komfortorientiert ausgelegt.

Preise für die neuen Varianten hat Citroën noch nicht mitgeteilt.