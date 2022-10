Audi A4/A5 und S4/S5 Jetzt auch mit Competition-Paketen

Beide Pakete basieren auf der Ausstattungslinie S-Line beziehungsweise auf den S-Modellen und kommen mit Hochglanz schwarz lackierten Anbauteilen daher. Das betrifft: Kühlergrillgitter, Lufteinlässe inklusive Spangen sowie den Diffusor. Beim Audi A4 zusätzlich die Steinschlagschutzleiste.

Alles in Schwarz? Nein!

Des Weiteren sind der Singelframe-Kühler, die vier Audi-Ringe vorne und hinten und das Designelement unter der A-Säule in Schwarz ausgeführt – außerdem die Außenspiegelkappen in Verbindung mit dem Plus-Paket. Auch der Heckspoiler erhält die Lackierung, allerdings nicht bei A5 Cabrio und dem A4 Avant mit dem RS-Dachkantenspoiler. Für die S-Modelle gibt es den "Audi"-Schriftzug in Schwarz und Rot, dunkles Chrom herrscht an den Endrohrblenden vor – das gibt es auch bei A4 und A5 mit S-Line.

Ausnahmen gelten für das A5 Cabrio: Die Endrohre sind hier in Schwarz hochglänzend, alle Zierelemente wie Frontscheibenrahmen, die Fensterschachtleisten, die Leisten an den Seitenscheiben und die Applikation des Verdeckkastendeckels bleiben in Chrom.

Audi-Competition-Pakete ab 950 Euro

Für das Competition-Edition-Plus-Paket gibt es Außenspiegel in Schwarz, Einstiegs-LED-Logoprojektion mit dem S-Logo, Ambiente-Lichtpaket sowie für die 150-kW-Modelle die rot lackierten Bremssättel. Weiter sind die Dekorfolie "Audi Ringe" in Brillantschwarz für die hinteren Türen beziehungsweise Seitenwand unten beim A5 Coupé und Cabriolet inkludiert. Erstmals gibt es auch abgedunkelte Blenden der Matrix LED-Scheinwerfer für die A4- sowie die S4-Modelle und die Matrix LED-Scheinwerfer mit Audi Laserlicht als Zusatzfernlicht bei den A5- und S5-Modellen. Diese Optionen waren bisher den RS-Modellen vorbehalten.

Von Januar 2023 an sind das Competition-Edition- und das -Plus-Paket verfügbar. Die Preise liegen bei 950 Euro für Audi A4 und S4 beziehungsweise 1.450 Euro für A5 und S5. Die Plus-Pakete schlagen mit 2.450 Euro (A4/S5) oder 3.150 Euro für A5 und S5 zu Buche.

Fazit

Audi legt für den A4, S4 sowie A5 und S5 Competition-Edition- und Competition-Edition-Plus-Pakete auf. Die waren bisher für die RS-Audis vorbehalten. Ab 950 Euro hübschen sie die Modelle mit allerlei Optik-Chichi auf.