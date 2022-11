Erlkönig Cupra Born Facelift und Power-Version á la ID.3 GTX

Wobei der Zeitpunkt für die Sichtung eines klassischen Facelifts eindeutig zu früh ist. Wie sein Zwilling VW ID.3 aber baut der Cupra Born auf der Technikplattform MEB (Modularer Elektrobaukasten) auf. Für den ID.3 ist bereits ab 2023 eine heiße GTX-Version mit 300 PS angekündigt – mit je einem E-Motor pro Achse und somit mit Allradantrieb.

Cupra Born mit frischer Power-Optik

Ein entsprechendes Modell ist von Seiten Cupra bzw. Seat (noch) nicht angekündigt, dürfte aber angesichts der Marktpositionierung der Marke durchaus im Rahmen des Möglichen liegen. Ausgerüstet mit vier Radsensoren könnte es sich beim erwischten Prototyp auch um ein Allrad-Modell handeln.

Sollte eine heiße Born-Version tatsächlich ab 2023/2024 an den Start gehen, so müsste sich die Optik entsprechend an die Mehrleistung anpassen. Der Erlkönig trägt an der Front noch eine starke Tarnung. Auf dem Terramar-Event waren im Hintergrund auch schon die Facelifts für den Cupra Leon und den Cupra Formentor zu erkennen. Vermutlich überträgt die Marke in diesem Zuge auch das neue Design auf den Born.

Aktuell gibt es den Cupra Born in drei Ausführungen. Mit 150 kW (204 PS) und 310 Nm Drehmoment, mit einer Reichweite von 425 Kilometer. Die Batteriekapazität beträgt 58 kWh. Des Weiteren ist noch der Born in der 170 kW-Version (231 PS) mit dem gleichen Akku verfügbar. Dieser kommt auf 420 Kilometer Reichweite. Als Top-Modell bietet Cupra den Born mit 231 PS und der großen 77-kWh-Batterie an, nur als Viersitzer und mit 550 Kilometer Reichweite. Die Preise: 29.370 Euro, 40.750 Euro, 46.450 Euro.

Fazit

Für ein reines Facelift des Cupra Born ist es zu früh – es sei denn, die Marke kombiniert eine optische Überarbeitung mit einem technischen Update. Dafür käme eine Power-Version mit Allrad und zwei E-Motoren infrage. Ein entsprechender Zwilling ist schon für 2023 in Form des VW ID.3 GTX bestätigt.