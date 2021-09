De Tomaso Isabelle Ist das der P72 für die Rennstrecke?

Der italienische Sportwagen-Hersteller De Tomaso teasert ein mysteriöses Modell an. Am 15.9.2021 wollen Sie das Tuch von einem neuen Sportwagen ziehen. Doch was steckt darunter?

2019 tauchte die legendäre Sportwagen-Marke De Tomaso wieder aus der Versenkung auf und präsentierte auf dem Goodwood Festival of Speed den P72. Das Modell teilt sich die Plattform mit dem Apollo IE. Unter der Glasmotorhaube des P72 arbeitet im Gegensatz zum Präsentationsmodell aber kein V12, sondern in der Serienversion ein Fünfliter-V8 mit Kompressoraufladung und mehr als 700 PS. Das Ford-Aggregat soll über 825 Nm über ein manuelles Sechsgang-Getriebe an die Hinterräder leiten.

De Tomaso Isabelle mit Power-V8

So viel zum bekannten Modell P72. Das nun angeteaserte Modell zeigt sich ganz im Stile des P72 mit markantem Heckspoiler und Diffusor, aufragenden Kotflügeln und niedriger Pilotenkanzel. In Anlehnung an das Formel 2-Modell von 1959, das den Namen von Alejandro De Tomasos Frau Isabelle trug, könnten wir Mitte September erneut einen Rennwagen in dieser Tradition sehen. Seinen "ikonischen amerikanischen Sound" gibt es im Video bereits zu hören – auch hier lärmt klar ein V8-Aggregat. Wir vermuten, der De Tomaso Isabelle erhält den gleichen Achtzylinder wie der P72 mit mehr Leistung. Im Gegenzug speckt der Innenraum an Gewicht ab.

Übrigens: Der Argentinier Alejandro De Tomaso gründete 1959 dank der finanziellen Hilfe seiner Frau Isabelle Haskell im italienischen Modena eine Autowerkstatt. Dort konstruierte De Tomaso F1-Rennwagen für das eigene Werksteam und für Kundenteams. Später konzentrierte er sich auf die Entwicklung von Sportwagen für die Straße und präsentierte 1963 sein erstes Modell, den Vallelunga. Große Bekanntheit erlangte er mit dem Pantera und später mit dem Coupé Longchamp. Neben seinen Sportwagenmodellen übernahm der Autobauer zudem noch zahlreiche Unternehmen wie Carozzeria Ghia, Benelli, Moto Guzzi sowie Maserati und Innocenti.

Anhaltende wirtschaftliche Probleme zwangen De Tomaso dazu, alle Beteiligungen – unter anderem an Ford – zu verkaufen. Nach diversen Versuchen, wieder mit neuen Modellen Fuß zu fassen, musste 2004, ein Jahr nach Alejandros Tod, die De Tomaso Modena S.p.A. Insolvenz anmelden. Sie wurde bis 2012 abgewickelt. Zwei Jahre später übernahm das chinesische Konsortium "Ideal Team Venture" die Namensrechte von De Tomaso.

Fazit

Mit dem De Tomaso Isabelle stellt die italienische Marke in chinesischer Hand einen zweiten Sportwagen in Aussicht. Das Modell erinnert an De Tomasos Frau Isabella, die eine erfolgreiche Rennfahrerin war. Fraglich ist indes, ob jemals auch nur ein De Tomaso-Modell das Licht der Welt erblicken wird. Der P72 soll erst ab 2022 in den USA gebaut werden, obwohl bis dato noch kein Produktionsort für die 72 Modelle gefunden wurde.