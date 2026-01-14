DS N°4: Exotischer Neuzugang im schrumpfenden Dieselfeld

Die französische Premiummarke DS Automobiles frischt ihren Kompakten auf. Rund vier Jahre nach dem Start bekommt der DS4 nicht nur ein Facelift, sondern auch einen neuen Namen. Künftig hört die Baureihe auf die Bezeichnung DS N°4 (gesprochen: Nummer Vier). Sie folgt damit der mit dem Elektro-Flaggschiff DS N°8 eingeführten Nomenklatur.

Das Design An der Front ist die Modellpflege sofort zu erkennen. Unter der um zwölf Millimeter verlängerten Motorhaube steckt ein komplett neuer Stoßfänger. Er beherbergt einen größeren Kühlergrill mit illuminiertem DS-Logo. LED-Elemente ziehen sich auf beiden Seiten des Emblems bis hin zu den jetzt strikt vertikal angeordneten Tagfahrlicht-Leisten. Die Hauptscheinwerfer, optional mit adaptiven Matrix-LED-Funktionen versehen, bleiben unverändert.

Die Abmessungen der fünftürigen Karosserie sind mit denen des Vorgängers ebenfalls identisch. Der DS N°4 ist 4,40 Meter lang, 1,87 Meter breit und 1,47 Meter hoch. Am Heck gibt es ein leicht aufgefrischtes Innenleben der Rückleuchten, darunter einen großen Markenschriftzug anstelle des Logos und zudem den neuen Modellnamen zu sehen.

Innenraum und Infotainment Das Infotainment-Display ist mit einer Bildschirmdiagonale von zehn Zoll so groß wie das Modul im Vorgänger, die Software wurde jedoch erneuert. Alle Funktionen lassen sich über den Touchscreen steuern, weshalb das kleine Display in der Mittelkonsole entfällt. Neu ist das jetzt 10,25 Zoll große Instrumenten-Display hinter dem Multifunktionslenkrad, auf dem man sich auch Auskünfte zur Routenführung oder zum Audio-Programm aufrufen kann. Ausstattungsabhängig gibt es ein Head-up-Display und ein Focal-Soundsystem mit 690 Watt Leistung und 14 Lautsprechern.

Erstmals elektrisch Neu im Programm ist der vollelektrische DS N°4 E-Tense. Bei ihm treibt ein E-Motor mit 156 kW (213 PS) die Vorderräder an, der seine Energie aus einem Akku mit 58,3 kWh Speicherkapazität zieht. Die Reichweite soll, nach WLTP-Norm, bei 450 Kilometern liegen. Wechselstrom wird dreiphasig mit elf kW geladen; über den CCS-Anschluss kann eine maximale Ladeleistung von 120 kW erzielt werden. Für den Hub des Akku-Füllstands von 20 auf 80 Prozent soll eine halbe Stunde vergehen. Unterwegs lässt sich die Effizienz des Elektroantriebs mit einer über Schaltwippen am Lenkrad in drei Stufen steuerbaren Energie-Rekuperation beeinflussen, für weniger Verluste bei kalten Temperaturen sorgt die Wärmepumpe.

Optisch gleicht der DS N°4 – bis auf die um zehn Millimeter tiefergelegte Karosserie und den Schriftzug am Heck – den anderen Varianten. Beim Kofferraumvolumen hat der Elektro-Franzose mit 360 Litern nur die Bronzemedaille verdient (Mildhybrid 430 Liter, Plug-in-Hybrid 390 Liter).

Hybride und Diesel Hybrid 145 heißt das technisch unveränderte Basismodell. Der Mildhybrid hat einen 1,2 Liter großen Dreizylinder-Benziner mit 100 kW (136 PS) und einen Elektromotor, der im Peak bis zu 21 kW (28 PS) leistet. Die Pufferbatterie ist 900 Wattstunden groß. Damit kann man elektrisch rangieren und bei niedrigem Tempo kurze Strecken lokal emissionsfrei rollen.

Der DS N°4 Plug-in-Hybrid profitiert von einem größeren Akku als bisher. 14,6 statt 12,4 kWh (Brutto-Speicherkapazität) erhöhen die elektrische Reichweite auf 85 Kilometer; im reinen Stadtverkehr sollen auch dreistellige Werte möglich sein. Der Vierzylinder-Benziner mit 1,6 Litern Hubraum leistet 132 kW / 180 PS, die E-Maschine steuert bis zu 81 kW (110 PS) bei. Als Systemleistung geben die Franzosen 165 kW / 224 PS an. Die Achtstufen-Automatik des bisherigen PHEV geht in Rente; künftig wird ein Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen eingebaut. Damit soll der elektrifizierte DS flotter vorankommen. Für den Spurt von null auf 100 km/h sind 7,1 Sekunden angegeben; bisher waren es 7,4 Sekunden.

Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern bietet DS weiterhin ein Angebot für Diesel-Interessenten. Im Januar 2026 wird der "Blue HDI" genannte 1,5-Liter-Vierzylinder-Diesel mit 130 PS wieder ins Programm aufgenommen. Er gibt seine Kraft stets über ein Achtgang-Automatikgetriebe an die Vorderräder weiter. Er beschleunigt den DS N°4 in 10,9 Sekunden von null auf Hundert und lässt ihn bei Bedarf eine Höchstgeschwindigkeit von 203 km/h erreichen.

Ausstattung und Preise Drei Ausstattungslinien gibt es in Konfigurator und Preisliste zur Auswahl. Das Grundmodell Pallas fährt mit Stoffbezügen im Innenraum, Zweizonen-Klimaautomatik, Rückfahrkamera und Akustikverglasung vor. Der DS N°4 Étoile hat eine Innenausstattung mit Alcantara-Einlagen und goldenen Ziernähten, ein umfangreicheres Infotainmentsystem (DS Iris), Matrix-LED-Scheinwerfer, elektrisch einstellbare Vordersitze und eine induktive Smartphone-Ladeschale an Bord. Die DS Performance Line spricht dagegen eher sportlich ambitionierte Fahrernaturen an.

Die elektrische Heckklappe und ein Glasschiebedach sind Einzeloptionen. Weitere Extras, darunter Sitzmassage und eine Lenkradheizung, sind in verschiedenen Paketen zusammengefasst. Fünf Lackfarben stehen zur Wahl, "Kaschmir-Blau" kommt neu ins Programm.

Seit Juni 2025 kann man den neuen DS N°4 bestellen, im September rollten die ersten Autos im hessischen Rüsselsheim aus der Fabrik und zu den Händlern. Die Preise für den aufgefrischten DS N°4 starten ab 38.640 Euro für den 145-PS-Hybrid und damit 400 Euro höher als beim DS4. Darüber rangiert der nachgeschobene Diesel mit einem Grundpreis von 40.230 Euro. Der 225 PS starke PHEV ist ab 45.900 Euro zu haben. Für die Elektroversion mit 156 kW werden ebenfalls wenigstens 45.900 Euro verlangt.