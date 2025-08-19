EQE-Nachfolger schon 2027: Mercedes bringt elektrische E-Klasse früher

Mercedes ändert kurzfristig seine Elektro-Strategie: Die elektrische E-Klasse soll früher als geplant schon 2027 auf den Markt kommen, berichtet jesmb.de. Das Facelift des EQE mit 800-Volt-Technik wäre dann nur 12 bis 18 Monate auf dem Markt. Die EQ-Modelle EQE und EQS auf Basis der Elektro-Architektur EVA II kommen mit ihrer aerodynamischen Form bei der Kundschaft nicht gut an und floppen beim Absatz. Mercedes versuchte zunächst mit Preissenkungen und technischen Änderungen gegenzusteuern.

Elektrische E-Klasse auf neuer Plattform Möglich macht den schnelleren Start laut einem Bericht des gewöhnlich gut unterrichteten Portals ein Plattformwechsel: Statt der ursprünglich geplanten MB.EA-L nutzt Mercedes die MB.EA-M als Basis. Die große Plattform (L steht für Large) als Basis für die nächste S-Klasse sei jedoch noch nicht fertig, so der Bericht weiter.