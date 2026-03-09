Erlkönig BMW X5: Neue Klasse mit Ich-kann-alles-Antrieben

Beim neuen X5 (G65) packt BMW die ganz große Antriebskeule aus. Gemäß der Philosophie, sich nicht nur auf ein Antriebskonzept festzulegen, werden die Bayern die neue SUV-Generation in der Version iX5 mit reinem Elektroantrieb ausrüsten. Im BMW iX5 Hydrogen, der ab 2028 das Portfolio ergänzen soll, kommt ein gemeinsam mit Toyota entwickelter Brennstoffzellenantrieb zum Einsatz.

Die Verbrenner: Diesel, Sechszylinder und V8 Aber natürlich bedienen die Bayern auch künftig Kunden, die weiter zum klassischen Verbrenner-Prinzip stehen. Wie hier das Motorenangebot aussehen dürfte, zeigt ein Leak auf der amerikanischen BMW-Website. Basistriebwerk im X5 40 xDrive wird demnach ein überarbeiteter 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Turbobenziner der B58-Motorenfamilie mit Mildhybrid-System sein. Die Verbrenner-Power soll bei 394 PS und maximal 540 Nm liegen. Das integrierte Mild-Hybrid-System steuert 13 kW (17 PS) und 200 Nm bei.

Im X5 50e xDrive und im M60 e xDrive arbeitet jeweils ein Plug-in-Hybrid. Später soll noch der M60 xDrive mit dem weiterentwickelten 4,4-Liter-Biturbo-V8 samt milder Hybridisierung das Verbrennerangebot ergänzen. Mit dem 40d xDrive ist auch ein Diesel eingeplant. Der soll allerdings nur noch knapp 300 PS und höchstens 670 Nm an den Start bringen – ziemlich exakt die Werte, die bislang dem X5 30d xDrive zugeordnet sind.

Die Elektroversionen iX5 50 xDrive und iX5 M70 xDrive ergänzen als reine E-Modelle das Angebot ab 2027.

BMW X5 wird noch größer Beim Generationswechsel wird der X5, der weiter die CLAR-Architektur nutzt, diese aber mit der sechsten Generation der e-Drive-Technik kombiniert, abermals größer. In der Länge legt der SUV um knapp sechs Zentimeter auf dann rund fünf Meter Gesamtlänge zu. Der Radstand wächst um 60 Millimeter auf dann 3.035 Millimeter. Die Breite bleibt mit zwei Metern nahezu unverändert. Damit der große SUV dennoch dynamischer daherkommt, sinkt die Dachhöhe um 14 Millimeter auf 1,75 Meter. Damit werden die Proportionen gestreckter. Das Ladevolumen bleibt mit 655 und bis zu 1.850 Liter dennoch auf Vorgängerniveau. Bei der Bodenfreiheit soll die neue Generation um 12 Millimeter auf 22,6 Zentimeter zulegen.

Das Design des neuen X5 wird auch auf Neue-Klasse-Optik umgestellt. Der X5 wird quasi zum großen Bruder des bereits vorgestellten iX3. Die Niere wird kleiner, dafür illuminiert. Das Lichtdesign lehnt sich beim iX3 an. Am Heck trägt der X5 ein durchgehendes Lichtband, das zentral das BMW-Logo einrahmt. Die Türgriffe werden wohl als kleine Winglets direkt an den Fensterkanten ausgeführt, so wie man es bei den Exklusiv-Modellen Skytop und Speedtop schon gesehen hat.

Im Cockpit übernimmt der X5 ebenfalls das Neue-Klasse-Cockpit samt iDrive X und Panoramic-Vision-Display.

Start Ende 2026 Die Produktion des X5 (G65) soll im August 2026 im US-Werk Spartanburg anlaufen und dann – nach derzeitiger Planung – bis in den Juli 2035 laufen. Zu den Kunden dürfte der neue X5 ab Ende 2026 oder spätestens Anfang 2027 rollen.

In der Fotoshow blicken wir auf den BMW iX5 Hydrogen.