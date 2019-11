Erlkönig BMW 5er Facelift kommt 2020

Diese BMW-Niere fällt ein wenig größer aus und orientiert sich am neuen 7er und am X7. Besonders im unteren Bereich wirkt sie breiter und insgesamt höher. Ansonsten gibt die Tarnung des Modells die Änderungen vor. Entsprechend kommt die Facelift-Version des BMW 5er mit einer veränderten Schürze an den Start. Sie soll dem Modell mehr Sportlichkeit und Aggressivität verleihen.

5er-Hybrid mit Sechszylinder?

Stefan Baldauf Das erwischte Modell trägt an der Seite den Hinweise "Hybrid Test Vehicle".

Dazu erhalten die Scheinwerfer ein neues Layout inklusive neuer LED-Lichtbänder. Am Heck hat das BMW-Design-Team die Schürze ebenfalls neu modelliert. Außerdem gibt es veränderte Heckleuchten.

Der von uns erwischte Prototyp ist eine Hybrid-Version, wie der Aufkleber auf dem Erlkönig zeigt. Dazu kommen noch blaue Bremssättel, die durch die Mehrspeichenfelgen scheinen. Das legt den Schluss nahe, dass wir hier entweder einen 530e i-Performance sehen, oder aber den neuen 545e X-Drive, der wie der 745e mit einem 394 PS starken Sechszylinder-Hybrid befeuert wird. Dieser verfügt über eine Akku-Kapazität von 12 kWh und eine rein elektrische Reichweite von rund 50 Kilometern.

Im Innenraum dürfte es lediglich kleinere Änderungen bei Polsterstoffen und Materialien geben. Dazu hält das neueste 12,3 Zoll große Digi-Cockpit und das 10,25 Zoll große Infotainment-Display inklusive der neuesten Software Einzug.

Fazit

Zum Facelift gibt es das übliche Optik-Chichi inklusive der schon beim X7 absurd großen Niere. Viel spannender ist jedoch die Technik unter der Haube, wenn der 5er ebenfalls den Sechszylinder-Hybrid erhält.