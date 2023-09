2017 rollte das Model 3 erstmals zu seinen Kunden in den USA. Seit 2019 wurde der Einstiegstesla auch in Europa ausgeliefert und galt zeitweise als meistverkauftes Elektroauto in Deutschland und auf dem Kontinent.

Seither gab es mehrere kleine Updates für die Batterie, den Antrieb und zahllose Softwareupdates. Allein in den ersten 18 Monaten nach dem Marktstart in Europa sollen es 75 Softwareupdates gewesen sein. Mit ihnen wurde beispielsweise die Ladeleistung auf bis zu 200 kW beim Laden außerhalb des Supercharger-Netzwerks erhöht, die Reichweite der Fahrzeuge gesteigert, die Assistenzsysteme verbessert, neue Spiele und Apps eingeführt. Hinzu kamen kleine Anpassungen im Design der Felgen, eine neu gestaltete Mittelkonsole oder eine elektrische Kofferraumklappe.

Vier Jahre nach dem Marktstart in Europa bekommt das Model 3 ein Facelift spendiert – das tatsächlich wörtlich zu verstehen ist. Denn statt weichen Rundungen, die bislang die Front des Tesla Model 3 bestimmten, dominieren nun klare Kanten und glatte Flächen das Gesicht des Basis-Stromers. Unter der Sicke im unteren Teil der Schürze ist weiterhin ein großer Lufteinlass, die kleinen an der Seite entfallen. Dasselbe gilt für die Nebelleuchten. Sie wurden in die Scheinwerfer integriert, die deutlich schmaler ausfallen und nicht mehr in den Kotflügel hineinragen. Ebenfalls neu: Die LED-Signatur des Tagfahrlichts. Alles in allem erscheint die Front so deutlich sportlicher und erwachsener als bisher.

Strafferes Design und besserer cW-Wert Auch die Seitenansicht wurde gestrafft. Die Schulterlinie wird durch eine längere und ausgeprägtere Kante stärker betont und beginnt schon bei der Kamera im Kotflügel. Außerdem bekommt das Model 3 ein neues Felgendesign. Deutlich stärker wurde am Heck gearbeitet. Hier spendierten die Designer dem Tesla Model 3 komplett neue Heckleuchten, mit einer deutlich filigraneren C-förmigeren Kontur, die das bisher vergleichsweise plumpe Design ablösen. Rückfahrlicht und Nebelleuchten wurden in den Stoßfänger integriert. Der Diffusor überarbeitet und für eine bessere Windschlüpfigkeit und mehr Fahrstabilität angepasst, erklärt ein Designer bei der Präsentation.

All die Veränderungen wurden nicht ohne Grund vorgenommen. Denn seinen bis dato ohnehin schon guten cW-Wert von 0,225 konnte das Tesla-Team so noch einmal um ein paar Hundertstel aufpolieren. So steht der Luftwiderstandsbeiwert nach dem Facelift des Model 3 bei 0,219 – und damit nur knapp hinter Teslas cW-Wert-Spitzenreiter, dem Model S Plaid mit 0,208.

Maße und Gewicht des Model 3 Facelift In den Maßen blieb das Model 3 nach dem Facelift weitgehend unverändert. In der Höhe kommt die Kompakt-Limo weiterhin auf 1,44 Meter. In der Breite misst Tesla 2,09 Meter. Einzig in der Länge legte das Model 3 etwas zu. Mit drei Zentimetern extra ist es jetzt 4,72 Meter lang, wobei der Radstand mit 2,88 Metern ebenfalls unverändert bleibt. Das gleiche gilt für Frunk und Kofferraum, die vorn 88 Liter und hinten bis zu 682 Liter fassen.

Unverändert bleibt auch das Gewicht des geupdateden Model 3. Die Hinterradangetriebene Variante Standard Range RWD bringt weiterhin 1.761 Kilo auf die Waage. Die Allrad-Version Model 3 Maximale Reichweite wiegt dagegen 1.824 Kilo.

Um dem stattlichen Gewicht Paroli zu bieten, arbeitete Tesla auch am Fahrwerk. Eine neue Mehrlenkerhinterachse soll den Komfort steigern und die Geräuschentwicklung verringern. Zudem wurde die Radaufhängungsbuchsen überarbeitet, womit die Fahrgeräusche ebenfalls verringert werden sollen.

Keine neuen Akkus fürs Model 3 Facelift Mit dem unveränderten Gewicht ist auch klar, dass das Model 3 Upgrade in Sachen Akku-Technik keine Veränderungen bringt. Im Basismodel Standard Range gibt es daher weiterhin die LFP-Pouch-Zellen (Lithium-Eisenphosphat) mit einer Kapazität von 60 kWh. Die erwartete LMFP-Technik mit Mangan bleibt das Model 3 vorerst schuldig – wobei aus Tesla-Kreisen abseits der Präsentation betont wurde, dass die verbesserte LFP-Variante später kommen könnte. Entsprechend bleibt es auch für die Variante Maximale Reichweite bei der bewährten Technik: 21.700-Rundzellen mit NMC-Chemie (Nickel Mangan Kobalt) und einer Kapazität von 79 kWh.

Da sich beim Akku nichts ändert, bleibt nach dem Facelift des Model 3 auch die Ladeleistung unverändert. In der Long Range-Version sind bis zu 250 kW drin – wegen der 400-Volt-Architektur wohl aber nur am Supercharger. Dort können dann in 15 Minuten bis zu 282 km Reichweite nachgeladen werden. An anderen Ladesäulen müssen sich die Fahrer wohl weiterhin mit rund 200 kW maximaler Ladeleistung begnügen. Beim Standard-Range-Model ist sie Spitze der Ladeleistung bei 170 kW erreicht und damit ebenfalls dasselbe Niveau wie beim Vorgänger.

Antrieb und Leistung Beim Antrieb zeigt sich Tesla auch zurückhaltend – streicht sogar eine Antriebsvariante ganz aus dem Programm. So kommt das Facelift vorerst ohne das Topmodel Performance, das bisher auf eine Gesamtleistung von 393 kW (534 PS) und 660 Nm Drehmoment kam und auf einen Allrad-Antrieb setzte. Den gibt es nach dem Facelift nur noch im Model 3 Long Range. Dort leistet das Dual-Motor-System insgesamt 324 kW (440 PS), wobei 121 kW (160 PS) die Asynchronmaschine der Vorderachse liefert und 203 kW (280) vom Heckmotor (permanenterregte Synchronmaschine, PSM) beigesteuert werden. Beim Drehmoment liefert das Model 3 Long Range 493 Nm.

So ausgestattet spurtet das Model 3 Maximale Reichweite, wie vor dem Facelift, mit rollendendem Start in 4,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Optional wird es laut Tesla auch wieder den Boost geben, der die Systemleistung auf bis zu 365 kW (496 PS) und 560 Nm maximales Drehmoment anhebt. Der Vorgänger meisterte den 0-100-km/h-Spurt in 3,9 Sekunden.

Etwas gemütlicher geht es dagegen in der Basisversion zur Sache. Lediglich mit einer PSM an der Hinterachse und 208 kW (283 PS) und 420 Nm maximalem Drehmoment kommt das Model 3 Standard Range mit der gleichen Motorkonfiguration wie der Vorgänger. Die 100-km/h-Marke knackt der Hecktriebler wie der Vorgänger beim rollenden Start in 6,1 Sekunden.

Weniger Topspeed, mehr Reichweite Während der Antrieb unverändert bleibt, ändert sich der Topspeed der Fahrzeuge. Zugunsten von Komfort und Reichweite sind die Facelift Model 3 mit neuen Hankook iOn Evo ausgestattet und dürfen deshalb nur noch 201 km/h schnell fahren. Bisher kamen die Stromer auf 225 und 233 km/h in der Spitze. Durch den rollwiderstandsoptimierten Reifen und die verbesserte Aerodynamik konnte aber die Reichweite gesteigert werden. So erreicht das Model 3 Standard Range nach WLTP-Norm mit 19-Zoll-Rädern einen Verbrauch von 13,2 kWh/100 Kilometer und 513 Kilometer mit einer Akkuladung – ein Plus von 22 Kilometern zum Vorgänger. Mit den 18-Zöllern sind es 554 km Reichweite im Vergleich zu 510 Kilometer beim Vor-Facelift-Modell.

Die Long Range Version verfügt nach dem Facelift mit den 19-Zoll-Rädern über eine Reichweite von 629 Kilometern und einen Verbrauch von 14 kWh/100 Kilometer (nach WLTP). Bisher waren es 602 Kilometer Reichweite. Wer sich für die 18-Zoll-Räder entscheidet, schafft nach dem Facelift sogar bis zu 678 Kilometer – satte 52 Kilometer mehr als vor der Modelpflege.

Die meisten Änderungen gibt es im Interieur Deutlich intensiver beschäftigten sich die Ingenieure und Designer von Tesla dagegen mit dem Interieur. Die Kritik der Kunden über die störenden Fahr-, Wind-, und Abrollgeräusche nahm man sich wohl besonders zu Herzen. So setzt das Facelift nunmehr rundum auf laminierte Akustik-Verglasung und neue schallabsorbierende Materialien, die den Innenraum in Sachen Geräuschkulisse beinahe in ein Tonstudio verwandeln. Nervige Geräusche werden so gar nicht erst in den Innenraum geleitet und sollten es doch welche in den Fahrgastraum schaffen, schlucken diese Akustikmaterialien, sodass ein fast zu trockener Sound im Auto entsteht.

Apropos Sound: Hier wurde mit dem Facelift auch nachgelegt – zumindest bei der Long-Range-Version. So sind es nunmehr 17 statt 14 Lautsprechern, zwei Subwoofer und zwei Verstärker. In der Basisversion Standard Range gibt es dagegen nur neun. Außerdem hat Tesla zwei Mikrofone für die Freisprecheinrichtung verbaut, um die Klangqualität beim Telefonieren zu steigern.

Neues Lenkrad und Infotainment-Display Ob auch die Qualität beim Fahren – genauer beim Blinken und Abbiegen gesteigert wurde, muss sich erst noch zeigen. Denn das neue Model 3 verzichtet komplett auf Lenkradhebel. Die Blinker werden über Tasten am Lenkrad aktiviert. Genauso wie das Licht und der Scheibenwischer. In der Mitte befindet sich ein neuer Prallkopf mit Teslalogo der – ganz klassisch durch Drücken – die Hupe ertönen lässt. Auch hier folgte Tesla nach eigenen Angaben dem Wunsch der Kundschaft.

Ebenfalls goutieren dürften die Kunden das neue Touch-Display. Das misst weiterhin 15,4 Zoll in der Diagonale, reagiert aber schneller, ist kontrastreicher und leuchtet etwas heller. Auf ein klassisches Cockpit-Display verzichtet das Model 3 aber auch nach dem Facelift.

Touchscreen im Fond für Lüftung und Gaming Dafür gibt es einen neuen Acht-Zoll-Touchscreen für die Fond-Passagiere. Über ihn steuern sie zum einen die Lüftung, zum anderen spielen sie damit ihre eigenen Medien ab. Denn das Display funktioniert gleichzeitig als Rear-Seat-Entertainment und bietet die Möglichkeit, Bluetooth-Kopfhörer zu verbinden. So bleiben die Eltern in der ersten Reihe verschont, wenn Benjamin, Bibi und Bobo den Nachwuchs bei längeren Reisen bei Laune halten. Wenn das nicht ausreicht, verbinden die Eltern hinten eine Spiele-Konsole mit dem Bildschirm.

In puncto Connectivity ist das aber noch nicht alles. Durch neue Antennen für UWB-Signale soll die Reichweite für den digitalen Smartphone-Schlüssel um das Zehnfache gesteigert worden sein. Außerdem ist die Reichweite von 5-GHz-Wifi-Verbindungen für die Over-the-Air-Updates in der Garage verdoppelt worden.

Mehr Komfort versprechen auch die neuen Sitze. Die gibt es zwar weiterhin nur in schwarzem oder weißem Kunstleder. Im Fond sitzen die Passagiere dank neuer Sitzgeometrie aber etwas bequemer und bekommen eine Sitzheizung. Für Fahrer und Beifahrer bietet das Model 3 neuerdings neben der Sitzheizung auch eine Sitzkühlung, die sich automatisch an die eingestellte Temperatur im Fahrzeug anpasst und entsprechend die Heizung oder die Belüftung startet. Ebenfalls neu: Die Lüftung auf der Beifahrerseite kann künftig unabhängig für Fahrer und Beifahrer gesteuert werden.

Preise für das Model 3 Facelift Bei den Preisen zieht Tesla mit dem Facelift wieder etwas an. So werden die Standard Range-Variante des Model 3, als auch das Longe Range Model 3 jeweils 1.000 Euro teurer.

Die Basisversion Standard Range kommt damit auf 42.990 Euro, das Model 3 Long Range gibt es ab 51.990 Euro. Wer dann noch eine der beiden neuen Farben ordert, legt weiter 2.000 Euro oben drauf. Ultra Red ersetzt das Multi Coat Red und Stealth Grey kommt statt dem Midnight Silver Metallic. Bestellbar sind die beiden neuen Modelle ab sofort.

Umfrage Ist Tesla für Sie noch E-Auto-Benchmark? 23298 Mal abgestimmt Ja, auf jeden Fall! Nein, sind auf dem absteigenden Ast!