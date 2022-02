Ford Ranger Raptor (2022) Hardcore-Pick-up kommt mit 288-PS-V6

Nach dem Ranger ist vor dem Raptor: Ende November 2021 hatte Ford den neuen Ranger Pick-up für den Weltmarkt vorgestellt. Jetzt folgte die Weltpremiere des Ranger Raptor, das ist die böse Motorsportversion des Pick-up. Und dieser Raptor hat tatsächlich einige Überraschungen zu bieten, begonnen bei der Motorisierung.

Benziner statt Diesel

Wer (wie auch wir) darauf gesetzt hatte, dass in Europa ein Diesel-V6 zum Einsatz kommt, darf umdenken. V6 ja, Diesel nein. Stattdessen wird der Ford Ranger Raptor mit einer neuen Dreiliter-Benziner-Maschine antreten, per Biturbo auf 288 PS aufgeblasen. Das ist angesichts des Hubraums nicht übermäßig viel, liegt aber deutlich über der Leistung des Vorgänger-Raptor, den Ford bei uns mit einem 213 PS starken Zweiliter-Diesel anbot. 491 Newtonmeter liegen maximal an, serienmäßig ist eine zehnstufige Automatik verbaut. Den Dreiliter-V6-Diesel wird es jedoch (neben dem Standard-Vierzylinder-Diesel) in anderen Ranger-Varianten geben.

Überraschung Nummer zwei ist der Antriebsstrang. Erstmals für den Ranger gibt es im neuen Raptor einen permanenten Allradantrieb, der gegenüber dem starren Zuschalt-Allrad erheblich bessere Performance auch auf der Straße verspricht, da sich der Antriebsstrang bei Kurvenfahrt nicht verspannt. Dazu gibt es eine schaltbare Geländeuntersetzung sowie, auch das ist besonders, Differentialsperren für Vorder- und Hinterachse. Sieben Fahrprogramme lassen sich außerdem auswählen, darunter vier Offroad-Programme mit dem "Baja"-Modus für Rallye-Feeling als Krönung.

Klappenauspuff serienmäßig

Kurios für einen Pick-up: Der neue Ford Ranger Raptor bekommt einen elektronisch gesteuerten Klappenauspuff. Der beherrscht vier Stufen vom nachbarschaftstauglichen Leisetreter-Modus bis hin zur komplett offenen Baja-Einstellung, die man besser nicht im öffentlichen Straßenverkehr einsetzt.

Ford Permanenter Allradantrieb, Untersetzung, zwei Achssperren und diverse Offroad-Programme: Der Ranger Raptor ist ziemlich kompetent für den Gelände-Einsatz.

Die Offroad-Performance definiert der Ford Ranger Raptor weiterhin vor allem über das Fahrwerk. Es ist an der Vorderachse mit Leichtmetall-Achslenkern bestückt und verfügt über die neueste Generation der Fox-Rallyestoßdämpfer. Gegenüber dem Vorgänger-Raptor soll in diesen Dämpfern die Reibung durch spezielles Teflon-Öl um rund 50 Prozent reduziert sein, was im harten Einsatz der Überhitzung vorbeugt. Die adaptiven, elektronisch geregelten Dämpfer werden je nach Fahrprogramm eingestellt und verfügen an der Hinterachse außerdem über eine Funktion, bei voller Beschleunigung die Dämpfer zu versteifen, damit das Heck nicht einsinkt.

Das Fahrwerk mit den hohen Federwegen bekommt durch die serienmäßigen Geländereifen von BF Goodrich im Format 285/70 R17 Unterstützung, außerdem bekommt der Raptor robuste Stahl-Unterfahrschutzplatten für den Kühler, den Motor und die Getriebe. Dabei legt der maximale Federweg der Vorderräder um 20 auf 256 Millimeter zu, der Federweg der Hinterräder bleibt dagegen mit 290 Millimetern gegenüber dem Raptor-Vorgänger unverändert.

Der neue Ranger Raptor kommt serienmäßig mit LED-Matrixscheinwerfern, die über Kurvenlicht und blendfreies Fernlicht verfügen. Innen unterscheidet sich die Performance-Variante des Ranger durch die orangen Raptor-Applikationen und eine spezielle bernsteinfarbene Ambientebeleuchtung von den normalen Pick-ups der Baureihe. Am beheizbaren Sportlenkrad finden sich Schaltwippen zur manuellen Steuerung des Getriebes. Serienmäßig ist außerdem das neue Ford-Sync-Multimediasystem mit dem 12 Zoll großen, hochkant montierten Bildschirm, außerdem fährt der Raptor serienmäßig mit einem 640 Watt starken Soundsystem mit zehn Lautsprechern vor, das Bang & Olufsen beisteuert.

Ford Mit 288 PS ist der Dreiliter-Motor zwar deutlich stärker als der bisherige Zweiliter-Diesel, aber eigentlich recht zurückhaltend für einen Biturbo mit diesem Hubraum.

Ford selbst ist jedenfalls ziemlich überzeugt von der neuen Power-Pritsche: "Wir wussten, dass die Kunden beim kommenden Ranger Raptor ein völlig neues Performance-Level erwarten würden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie mit dem wirklich enormen Sprung gerechnet haben, den wir gemacht haben. Es ist echt ein großes Vergnügen, diesen Pick-up zu fahren, und ich denke, die Leistung wird sie umhauen", so Dave Burn, leitender Programm-Ingenieur für den Ranger Raptor anlässlich der Premiere.

Marktstart und Preis

Die letzte Überraschung bietet Ford mit dem Marktstart des Ranger Raptor. Denn statt die Topversion der Baureihe nach den regulären Modellen einzuführen, macht der Ranger Raptor den Anfang. Ende 2022 soll er in Deutschland auf den Markt kommen, die braven Diesel-Ranger kommen erst Anfang 2023 zu uns. Das liegt auch daran, dass die Serien-Ranger aus dem Ford-Werk in Südafrika kommen, während der Raptor in Thailand gebaut wird. Auch der Preis steht bereits fest, er liegt spürbar über dem Vorgängermodell (70.859 Euro): 64.990 Euro netto respektive 77.338 Euro brutto werden für den scharfen Pick-up aufgerufen.

Fazit

Da ist Ford durchaus eine Überraschung gelungen. Mit einem fast 300 PS starken V6-Benziner als Antrieb der radikalen Raptor-Variante hatte hierzulande kaum jemand gerechnet. Doch Kritiker, denen der bisherige Zweiliter-Diesel im Ranger Raptor zu schmalbrüstig war, dürften damit verstummen. Der hohe Aufwand bei Fahrwerk und Antriebsstrang, unter anderem mit permanentem Allrad und zwei Achssperren, hat allerdings auch seinen Preis. Die meisten Ranger Interessenten werden wohl eher auf die kommenden Diesel-Ranger mit weniger Krawall und zu günstigeren Tarifen warten, die Anfang 2023 angekündigt sind.